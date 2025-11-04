Violencia en una escuela: una mujer golpeó a una alumna con una cadena

Embed - CONMOCIÓN EN JUNÍN: UNA JOVEN FUE ATACADA CON UNA CADENA POR LA MADRE DE UNA COMPAÑERA

Un conflicto previo entre alumnas

El origen del ataque, según contó la madre, fue una pelea entre la hija de la agresora y la adolescente atacada. “Habían tenido una discusión que terminó mal. Hubo una reunión, se pidieron disculpas y se firmó un acta, pero tiempo después volvieron a pelearse”, relató.

De acuerdo con su testimonio, la mujer llegó al colegio fingiendo asistir a una reunión y, aprovechando la ausencia del docente, entró directamente al aula donde estaba la joven. Allí, la tomó del cabello y la golpeó con un rebenque con cadena, que habría sido confeccionado en su casa para ese fin.

“La hija de la agresora le alcanzó la cadena para que le pegara. Fue todo muy violento, los chicos grabaron los gritos”, contó la madre.

Falta de respuesta y críticas al colegio

María Laura también expresó su indignación por el accionar de las autoridades escolares. “No me avisaron de inmediato. Llegué y la ambulancia no estaba, tampoco la policía. La mujer se fue de la escuela con su hija como si nada”, afirmó.

Además, señaló que el profesor responsable del curso no estaba presente en el momento del ataque y aseguró que ya había tenido antecedentes de maltrato hacia estudiantes y padres.

La madre cuestionó la falta de medidas de seguridad y advirtió que el hecho cambió la vida cotidiana de su familia: “Estamos desesperados, no podemos volver a la normalidad. Mis otros hijos van a la escuela de al lado, donde también asiste un hijo de esta mujer, y tenemos miedo”.

El caso está en manos de la Justicia bonaerense, que fijó una audiencia para el 7 de noviembre. Hasta entonces, la agresora seguirá en libertad, mientras continúa la investigación. El violento episodio reabrió el debate sobre la seguridad en las escuelas y el rol de las instituciones educativas ante situaciones de conflicto que escalan más allá de las aulas.