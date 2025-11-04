La Policía Federal desbarató una red narco familiar en dos barrios de Chimbas

Los operativos se llevaron a cabo en villa Unión y en el barrio 2 de Abril, ambos en Chimbas. En esos domicilios, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada, lista para su comercialización, además de elementos utilizados para el corte y empaque.

De acuerdo con la información oficial, fueron incautadas 105 dosis de cocaína, trozos compactos del mismo estupefaciente en forma de piedra, tres teléfonos celulares, balanzas de precisión, bolsitas de nailon y una suma cercana a $530.000 en efectivo repartida entre las dos viviendas.

Las actuaciones apuntan a una familia de apellido Loyola, integrada por tres mujeres y un hombre, quienes fueron detenidos durante los allanamientos y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Fuentes del caso indicaron que los sospechosos fueron sorprendidos en pleno fraccionamiento de la droga y que, al advertir la presencia policial, intentaron resistirse y arrojaron piedras a los agentes. La situación fue rápidamente controlada por las unidades intervinientes.

Coordinación entre fuerzas

En los procedimientos participaron efectivos de la Unidad Táctica de Investigaciones Federales (UTIF) de la Policía Federal Argentina y el Grupo GERAS de la Policía de San Juan, quienes trabajaron de manera conjunta para asegurar los inmuebles y garantizar el éxito del operativo.

Todo lo incautado, junto a los detenidos, fue puesto a disposición del Juzgado Federal de San Juan, que continuará con las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno en la maniobra de narcotráfico.