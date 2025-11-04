"
La Policía Federal desbarató una red narco familiar en dos barrios de Chimbas

En un gran operativo se desarticuló una presunta red de narcotráfico en Chimbas. Secuestraron cocaína lista para la venta, dinero y celulares. Hay cuatro detenidos de la familia Loyola.

Un operativo de alto impacto se desarrolló en la tarde de este martes en el departamento de Chimbas, donde la Policía Federal Argentina llevó adelante dos allanamientos simultáneos que permitieron desbaratar una presunta red dedicada a la venta de estupefacientes.

Los procedimientos se realizaron tras cuatro meses de investigación y seguimiento a una familia sospechada de comercializar drogas en la zona. La medida fue dispuesta por la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado, con la intervención del área de Investigación y Litigios de Casos Sencillos, coordinada por la auxiliar fiscal Mariana Gauto Baloc.

Dos viviendas allanadas y cuatro detenidos

Los operativos se llevaron a cabo en villa Unión y en el barrio 2 de Abril, ambos en Chimbas. En esos domicilios, los efectivos secuestraron una importante cantidad de cocaína fraccionada, lista para su comercialización, además de elementos utilizados para el corte y empaque.

De acuerdo con la información oficial, fueron incautadas 105 dosis de cocaína, trozos compactos del mismo estupefaciente en forma de piedra, tres teléfonos celulares, balanzas de precisión, bolsitas de nailon y una suma cercana a $530.000 en efectivo repartida entre las dos viviendas.

Las actuaciones apuntan a una familia de apellido Loyola, integrada por tres mujeres y un hombre, quienes fueron detenidos durante los allanamientos y quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Fuentes del caso indicaron que los sospechosos fueron sorprendidos en pleno fraccionamiento de la droga y que, al advertir la presencia policial, intentaron resistirse y arrojaron piedras a los agentes. La situación fue rápidamente controlada por las unidades intervinientes.

Coordinación entre fuerzas

En los procedimientos participaron efectivos de la Unidad Táctica de Investigaciones Federales (UTIF) de la Policía Federal Argentina y el Grupo GERAS de la Policía de San Juan, quienes trabajaron de manera conjunta para asegurar los inmuebles y garantizar el éxito del operativo.

Todo lo incautado, junto a los detenidos, fue puesto a disposición del Juzgado Federal de San Juan, que continuará con las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno en la maniobra de narcotráfico.

