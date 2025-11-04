Defensa del Consumidor busca frenar el uso de cigarrillos electrónicos en jóvenes

El Ministerio de Salud de la Nación sostiene que el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas de muerte en Argentina. Cada año provoca 45.000 fallecimientos, 19.000 diagnósticos de cáncer, 33.000 casos de neumonía, 11.000 accidentes cerebrovasculares y más de 60.000 internaciones por enfermedades cardiovasculares. Además, más de 100.000 personas enferman anualmente de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica).

En línea con las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el Gobierno nacional busca reforzar las políticas públicas de prevención ante el aumento del uso de vapeadores en adolescentes.

La directora de Defensa del Consumidor, Fabian Carrizo, subrayó que existe “una evidente falta de información entre la población sobre los perjuicios del vapeo”, y que por eso se reforzarán tanto los controles como las campañas de difusión para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.