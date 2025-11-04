Defensa del Consumidor comenzará una serie de operativos en San Juan para verificar que no se comercialicen cigarrillos electrónicos ni sus accesorios. La iniciativa se enmarca en las disposiciones del Ministerio de Salud y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que prohíben la venta, promoción e importación de estos dispositivos en todo el país.
Defensa del Consumidor busca frenar el uso de cigarrillos electrónicos en jóvenes
El organismo iniciará operativos para garantizar el cumplimiento de la prohibición vigente sobre los dispositivos de vapeo. La medida busca proteger la salud pública y desalentar el consumo entre jóvenes y adolescentes.