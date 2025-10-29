Violencia y descensos en el fútbol sanjuanino: Aberastain y Árbol Verde a la B

Los descensos

Aberastain cayó 3 a 1 frente a Trinidad. Gonzalo Narváez abrió el marcador para la visita, pero Lorenzo Aballay, en dos oportunidades, y Enzo Muchino dieron vuelta el resultado para el León, que se afianzó en zona de clasificación.

Por su parte, Árbol Verde perdió 2 a 1 ante Sarmiento en Zonda, en un partido jugado a puertas cerradas. Los goles del Rojo zondino fueron de Xavier Riveros y Diego Maldonado, mientras que Maximiliano Herrera descontó para el conjunto del Cabot. Con este resultado, Árbol Verde acompañará a Aberastain en el descenso.

El resto de la fecha

En otros resultados, Carpintería fue goleado en su cancha por Alianza 4 a 1, con tantos de Ignacio Monla, Rodrigo Galván, Nicolás Manrique y Marcos Santander. Marcos Vega descontó para el local.

Unión, ya clasificado a la final del torneo, venció a San Lorenzo en Ullum por 3 a 2 con dos goles de Leonel Díaz y uno de Enzo Flores. Jofré y Gómez marcaron para el Cuervo.

Rivadavia derrotó 3 a 1 a Villa Obrera, mientras que Minero y Marquesado empataron sin goles, al igual que López Peláez y 9 de Julio.

Cómo quedó la tabla

Con una fecha por disputarse, Unión lidera con 41 puntos y ya está clasificado a la final. Desamparados es escolta con 35 y jugará los Play Off desde el primer lugar. Más atrás se ubican Atenas y Carpintería (30), Marquesado (29), Trinidad (28), Peñarol, López Peláez y Alianza (27), Colón (26) y Minero (24).

La última fecha se jugará completa el miércoles próximo a las 17. 9 de Julio recibirá a Trinidad, Zondina a López Peláez, Villa Obrera a Peñarol y Marquesado a Desamparados. Colón enfrentará a Rivadavia, Árbol Verde será local de Minero y Alianza recibirá a Sarmiento. Unión jugará ante Carpintería y Atenas con San Lorenzo.

Preocupación en la Liga

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol manifestaron preocupación por los hechos de violencia ocurridos en el estadio Ingeniero Alberto Martín. Buscan reforzar las medidas de seguridad y sancionar a los responsables para evitar nuevos episodios en el cierre del torneo.