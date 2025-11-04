El reclamo de Marley a Maxi López en Masterchef

Con su habitual sinceridad, Marley deslizó: “A mí no me escribió, seguramente habló con vos”, tirando la pelota para el lado de la conductora y exesposa de Maxi. Fue allí que la mayor de las Nara confesó que efectivamente había hablado con el padre de sus hijos varones y que estaba más que conforme con su desempeño.

“Le gustó cómo lo hiciste, me preguntó cómo eras detrás de cámaras y yo le conté”, deslizó pícara Wanda con una sonrisa de oreja a oreja, mientras que hasta los jurados se miraron risueños ante la consulta de la conductora de si no tendría problema en quedarse con el lugar si López no llegase a regresar.

Algo nervioso, Marley respondió fiel a su estilo repleto de furcios y entre risas, que sólo estaba a modo de un breve reemplazo, así como también hizo saber que estaba haciendo "malabares" para cuidar el puesto del exfutbolista.

Por último, y como para ponerle un nuevo toque de humor a la situación, el reemplazante de López cerró el tema con un sutil reclamo al exmarido de Wanda: “Espero que traiga muchos chocolates de Suiza”, comentario con una lectura claramente irónica tras el silencio de Maxi para con él durante los días que le hizo el favor de cubrirlo para que pudiese regresar por unos días a Europa.