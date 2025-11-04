Un violento accidente ocurrido en la tarde de este lunes en el departamento de Caucete dejó como saldo a una menor gravemente herida. La joven, que circulaba en moto, colisionó contra un automóvil en una esquina sin semáforo y debió ser trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar.
Una adolescente resultó gravemente herida tras protagonizar un accidente vial
