Una adolescente resultó gravemente herida tras protagonizar un accidente vial

El choque se registró en la intersección de calles Dupuy y Doctor Villanueva, una zona de intenso tránsito vehicular. De acuerdo con fuentes policiales, el auto Renault 12, conducido por un hombre de apellido Pérez, avanzaba por Dupuy en dirección oeste-este cuando, por razones que se investigan, impactó con una motocicleta que circulaba por Villanueva.

Testigos relataron que la joven intentó esquivar el vehículo, pero perdió el control y cayó violentamente sobre el asfalto. Producto del golpe, sufrió lesiones graves en las piernas y la cabeza, por lo que fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107.