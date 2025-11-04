"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > adolescente

Una adolescente resultó gravemente herida tras protagonizar un accidente vial

Una adolescente de Caucete permanece internada con heridas graves tras chocar con un auto en la esquina de Dupuy y Villanueva. La joven fue trasladada al Hospital César Aguilar.

Un violento accidente ocurrido en la tarde de este lunes en el departamento de Caucete dejó como saldo a una menor gravemente herida. La joven, que circulaba en moto, colisionó contra un automóvil en una esquina sin semáforo y debió ser trasladada de urgencia al Hospital César Aguilar.

El choque se registró en la intersección de calles Dupuy y Doctor Villanueva, una zona de intenso tránsito vehicular. De acuerdo con fuentes policiales, el auto Renault 12, conducido por un hombre de apellido Pérez, avanzaba por Dupuy en dirección oeste-este cuando, por razones que se investigan, impactó con una motocicleta que circulaba por Villanueva.

Testigos relataron que la joven intentó esquivar el vehículo, pero perdió el control y cayó violentamente sobre el asfalto. Producto del golpe, sufrió lesiones graves en las piernas y la cabeza, por lo que fue asistida en el lugar por personal del Servicio de Emergencias 107.

Te puede interesar...

La motociclista, una adolescente oriunda del barrio Pie de Palo, fue trasladada al hospital caucetero, donde permanece internada bajo observación médica. Fuentes sanitarias indicaron que la paciente ingresó con politraumatismos y heridas de consideración, aunque se encuentra fuera de peligro inminente.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría local y de la UFI Delitos Especiales, que investiga las circunstancias del siniestro para determinar las responsabilidades de los involucrados.

Los peritajes buscan establecer si alguno de los conductores no respetó las normas de tránsito o si existió una maniobra indebida que desencadenó el impacto.

Temas

Te puede interesar