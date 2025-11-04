El rugido de Ferrari revolucionó las calles sanjuaninas
Una caravana de 30 Ferraris recorrió San Juan en el marco del Ferrari Norte 2025. Cientos de vecinos salieron a las calles para presenciar un espectáculo automovilístico único.
San Juan vivió este martes una jornada distinta con la llegada de la caravana Ferrari Norte 2025, un evento internacional que reunió a 30 deportivos de lujo y cautivó a cientos de fanáticos del automovilismo.
El paso de los emblemáticos vehículos italianos transformó las calles del Gran San Juan en una auténtica pasarela de potencia, color y elegancia. Familias, turistas y aficionados salieron a las veredas para registrar con sus celulares el rugido de los motores y disfrutar de un espectáculo pocas veces visto en la provincia.
La travesía comenzó por la mañana en el Parque Provincial Ischigualasto, donde las Ferraris fueron fotografiadas en el imponente entorno del “Valle de la Luna”, uno de los patrimonios naturales más reconocidos del país.
Durante la tarde, los autos ingresaron al Gran San Juan y recorrieron la Ruta Nacional 40, la Avenida Circunvalación y la avenida Libertador, pasando frente al Centro Cívico y el Parque de Mayo. El punto final de la jornada fue el Hotel Del Bono Park, donde los conductores descansaron tras un día cargado de adrenalina.
Según los organizadores, la concentración oficial se realizó en el Autódromo El Villicum, desde donde partieron los treinta vehículos acompañados por unos sesenta visitantes internacionales.
El público sanjuanino respondió con entusiasmo. Niños, familias y fanáticos del automovilismo se acercaron para presenciar de cerca el paso de los deportivos, que avanzaron escoltados por personal de seguridad y entre aplausos.
El presidente del Club Ferrari, organizador del evento, destacó la recepción local y expresó su admiración por la pasión fierrera de los argentinos: “Es emocionante ver cómo nos reciben. Entendemos por qué salen campeones del mundo: con esta pasión, uno se esfuerza el doble”, dijo entre risas.
El Ferrari Norte 2025 culminará este miércoles con una jornada especial en Ischigualasto, coincidiendo con el 54° aniversario del parque. Allí se realizarán tomas publicitarias y fotografías con los autos antes del regreso de la caravana hacia Mendoza, completando su paso por el norte argentino.
Con esta visita, San Juan se consolidó como uno de los escenarios elegidos por Ferrari para sus recorridos internacionales, combinando turismo, naturaleza y velocidad.