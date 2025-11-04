Liverpool venció al Real Madrid con gol de Mac Allister y lo dejó sin invicto

Embed - ¡CABEZAZO Y GOLAZO DE ALEXIS MAC ALLISTER ANTE EL REAL MADRID EN ANFIELD! | #Shorts

De la forma en que se fue desarrollando el juego, siempre fue el local el que estuvo mejor y propuso de cara al arco del Real Madrid. En esas aproximaciones, fue Courtois el que brilló ante una espectacular atajada frente a Szoboszlai en lo que fue la más clara.

Los primeros 45 minutos tuvieron una gran polémica con una mano de Tchouameni dentro del área que el árbitro desestimó luego de ver la jugada en el VAR. Además de eso, no ocurrió mucho en la primera parte por lo que se fueron igualados en cero al entretiempo.