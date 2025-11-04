Los comandados por Arne Slot sumaron tres puntos claves en sus aspiraciones para clasificar a octavos de final. El Merengue y los Reds se mostraron muy imprecisos en la primera parte, fallando cada una de las oportunidades que tuvieron.
Liverpool venció al Real Madrid con gol de Mac Allister y lo dejó sin invicto
Liverpool le ganó al Real Madrid por 1-0 en Anfield por la cuarta fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El autor del único gol del encuentro fue Alexis Mac Allister y así los Reds le quitaron el invicto al Merengue.