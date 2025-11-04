"
Liverpool venció al Real Madrid con gol de Mac Allister y lo dejó sin invicto

Liverpool le ganó al Real Madrid por 1-0 en Anfield por la cuarta fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026. El autor del único gol del encuentro fue Alexis Mac Allister y así los Reds le quitaron el invicto al Merengue.

Los comandados por Arne Slot sumaron tres puntos claves en sus aspiraciones para clasificar a octavos de final. El Merengue y los Reds se mostraron muy imprecisos en la primera parte, fallando cada una de las oportunidades que tuvieron.

De la forma en que se fue desarrollando el juego, siempre fue el local el que estuvo mejor y propuso de cara al arco del Real Madrid. En esas aproximaciones, fue Courtois el que brilló ante una espectacular atajada frente a Szoboszlai en lo que fue la más clara.

Los primeros 45 minutos tuvieron una gran polémica con una mano de Tchouameni dentro del área que el árbitro desestimó luego de ver la jugada en el VAR. Además de eso, no ocurrió mucho en la primera parte por lo que se fueron igualados en cero al entretiempo.

En el segundo tiempo, Liverpool continuó con la misma tónica y tuvo premio. La pelota parada estaba siendo su mejor aliado y el gol llegó a los 61 minutos. Szoboszlai tiró un centro letal y Mac Allister marcó el 1-0 con un potente cabezazo.

A partir de estar en desventaja, los de Xabi Alonso empezaron a atacar muy desordenados y se expusieron mucho a los contragolpes de los Reds. En estos contraataques Liverpool pudo liquidar el partido varias veces, pero las increíbles reacciones de Courtois lo impidieron.

Esta victoria alivia mucho a los de Arne Slot que se meten en puestos de clasificación directa a octavos de final con nueve puntos sobre doce posibles. En la próxima fecha, Liverpool recibirá al PSV y Real Madrid visitará al Olympiakos.

