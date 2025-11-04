Dejó su auto en un lavadero y el empleado se lo llevó a "comprar productos"

image

El lavacoches se fue manejando el auto

De acuerdo con testigos del lugar, el empleado del establecimiento salió conduciendo el coche sin autorización. Ante la sorpresa, la conductora grabó un video para dejar constancia de lo ocurrido y luego se dirigió a realizar la denuncia policial correspondiente.

El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, donde la mujer compartió su testimonio y recibió mensajes de apoyo, además de comentarios de usuarios que expresaron preocupación por la falta de control en este tipo de servicios.

Fuentes policiales confirmaron que ya se inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer si el trabajador incurrió en una conducta delictiva o si se trató de un malentendido. Mientras tanto, el vehículo seguía siendo buscado y la denunciante solicitó colaboración para localizarlo.

El episodio generó alarma entre los vecinos y usuarios de lavaderos, quienes advirtieron sobre la importancia de elegir cuidadosamente los lugares donde se dejan los autos.