Se le atoraron dos dedos en un carrito de supermercado y casi los pierde

A través de su cuenta @noturgirltiti, compartió el divertido momento que vivió junto a su amiga. La chica recibió una foto donde le mostraba por qué todavía no había llegado. Dos de sus dedos se atoraron en los agujeros de la canasta de compras y no los podía sacar.

Cuando vio lo que le había pasado, intentó ayudarla. Primero, le tiró un poco de un limpiador de vidrios que claramente no sirvió para nada. Al ver que no podía sacarlos, le pidió ayuda al guardia de seguridad del supermercado. Pusieron loción en sus dedos y la canasta, pero no salían. Varias personas se acercaron a ver lo que estaba pasando y quisieron cooperar.

Al ver que tampoco había funcionado el líquido, decidieron ponerle vaselina. Los dedos ya tenían un color que preocupaba a todos. Finalmente, con una pinza cortaron y rompieron el canasto, pudiendo liberar a la chica que, a pesar del momento que pasó, se tomó con humor la situación.

