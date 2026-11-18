Incluso el usuario llamado @ibosttero publicó una captura de Wikipedia alterada donde se hablaba de la carrera de la actriz de 52 años en pasado, generando aún más desconcierto.

Lo cierto es que la propia Florencia Peña se contactó con esta persona a través de un mensaje privado por la red social y le advirtió que estaba a punto de denunciarle la cuenta si no borraba la falsa publicación.

"Borrá ese tuit o te denuncio la cuenta. No te das cuenta que perjudicas y dañas el trabajo de otra gente. Te doy cinco minutos, borralo ya", fue el tajante mensaje de la artista que compartió esta persona.

Si bien por suerte se trató de noticia falsa, el nombre de Florencia Peña estuvo por unas horas en tendencia y generó enorme preocupación entre sus allegados.