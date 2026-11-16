Una grabación destinada a sumar visualizaciones en redes sociales terminó en una tragedia en Pakistán. Un joven de 19 años murió tras ser atacado por una tigresa en una finca privada mientras se filmaba un video para TikTok protagonizado por el reconocido influencer Nouman Hassan. Por el hecho, tanto el creador de contenido como el propietario del establecimiento fueron detenidos.
Una tigresa mató a un joven de 19 años mientras grababan un video para TikTok
La víctima trabajaba en una finca privada de Pakistán y fue atacada cuando sacaron al felino de su jaula. Detuvieron al creador de contenido Nouman Hassan y al dueño del predio por encubrimiento.