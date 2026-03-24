Por qué recomiendan poner una aspirina en el lavarropa y para qué sirve

Por qué colocar una aspirina ante de lavar la ropa

La razón por la cual la aspirina es tan efectiva en el lavado reside en su componente principal: el ácido acetilsalicílico. Este compuesto actúa de manera similar al vinagre o al limón, pero con una precisión mayor sobre ciertos tipos de suciedad.

Cuando agregamos este medicamento al ciclo de lavado, el ácido trabaja rompiendo las moléculas de las manchas más difíciles de la ropa, especialmente aquellas de origen proteico, como el sudor.

Con el tiempo, la ropa blanca tiende a ponerse amarillenta o grisácea debido a la acumulación de detergente y la cal del agua. La aspirina disuelve estos residuos, devolviendo el brillo original a las fibras.

Con el tiempo, la ropa tiende a ponerse amarilla o grisácea, algo que puede ser evitado con este truco casero.

Al eliminar los depósitos minerales del agua "dura", las telas no se ponen rígidas. Esto permite que la ropa salga del lavarropas mucho más flexible, facilitando el planchado o, en muchos casos, eliminando la necesidad de usar la plancha.

A diferencia de otros productos industriales abrasivos, la aspirina es suave con los componentes internos del aparato. De hecho, puede contribuir a mantener las tuberías internas más limpias.

Paso a paso: cómo realizar este truco en el lavarropas