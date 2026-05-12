¿Cuál es la multa o penalidad por tener sexo en un avión?

Qué dice la ley argentina sobre estos actos en pleno vuelo

En el territorio argentino, el Código Aeronáutico y el Código Penal rigen lo que sucede a bordo de las aeronaves de matrícula nacional. Un acto de esta naturaleza suele encuadrarse bajo la figura de "exhibiciones obscenas", tipificada en el Artículo 129 del Código Penal. Lo llamativo es que la norma prevé una multa de entre $1.000 y $15.000, un monto que claramente está desactualizado y resulta simbólico frente a otras consecuencias.

En estos casos, quienes incurran en este tipo de hechos, muy probablemente sean detenidos por parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que puede demorar a los pasajeros y labrarles un acta, lo que lleva a la apertura de una causa judicial.

En el caso puntual de la pareja, la misma fue trasladada a la comisaría 12ª de de la localidad de Fisherton, donde personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rosario intervino en el caso ordenando la toma de fichas y fotografías. La causa se inició bajo la carátula de "exhibiciones obscenas", inicialmente a cargo de la Justicia provincial.

Así, las autoridades intentan determinar si la conducta de la pareja configura únicamente una contravención o si podría derivar en una imputación penal más severa.

Sucede que, según trascendió, fue una menor de edad que viajaba con su abuela quien habría visto el incidente. A partir de allí, una azafata avisó al comandante de la aeronave y se activó el protocolo de seguridad correspondiente.

Como se puede leer en el Código Penal, si de alguna manera se viera afectado un individuo menor de edad, los responsables pueden enfrentar prisión de 6 meses a 4 años.

Para los expertos, las consecuencias también hay que analizarlas desde la perspectiva del negocio aerocomercial: las aerolíneas suelen aplicar el derecho de admisión y permanencia, lo que se traduce en la inclusión de los pasajeros en una no-fly list, es decir, una "lista negra", prohibiéndoles contratar servicios con la compañía por tiempo indeterminado.

Además, si el comportamiento distrae a la tripulación o altera el orden, pueden intervenir regulaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) bajo la categoría de "pasajero disruptivo", cuyas penalidades administrativas por afectar la seguridad del vuelo son considerablemente más severas que las del Código Penal.

En ese contexto, el expiloto Jorge Doyle explicó que "el avión es un espacio público" al analizar el caso al que calificó como un "acto de indisciplina".

"No es habitual pero puede pasar. El avión es un espacio público. No lo podemos negar", afirmó. Además, remarcó que cualquier comportamiento que vulnere la imagen de un individuo o entidad otorga al afectado el derecho de iniciar acciones legales.

Consultado sobre la actuación de la PSA, el expiloto señaló: "Es un acto de indisciplina a bordo, ahí si PSA puede llegar a tener injerencia". Asimismo, remarcó que la compañía aérea puede denunciar esa conducta.

"Esta conducta no está permitida por ninguna aerolínea. Hay que ver qué tipo de moral le cabe al hecho en sí; si lo hicieron a propósito o bajo un estado de ebriedad. La compañía puede llegar a decir que esto es una indisciplina a bordo, que no lo tolera, y que por eso va a ejecutar la denuncia", indicó.

Denuncia por exhibicionismo y qué sanciones enfrentan

Tras ser aprehendida, la pareja fue trasladada a la comisaría 12ª de la localidad de Fisherton. Allí, personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de los Tribunales de Rosario intervino en el caso ordenando la toma de fichas, fotografías y demás diligencias correspondientes. La causa se inició bajo la carátula de "exhibiciones obscenas", inicialmente a cargo de la Justicia provincial.

Además del frente judicial, se estima que la aerolínea podría aplicar sanciones administrativas o incluso vetar a los involucrados de futuros viajes con la compañía por alterar el orden y la convivencia a bordo.

Entre los pasajeros se encontraba la periodista Analía Bocassi, quien relató los detalles del incidente que demoró el desembarque.

"Vimos que las azafatas salieron rápido y empezaron: 'se quedan sentados'. Tenemos un caso de seguridad nacional, todos sentados", recordó la conductora del programa De boca en boca que se emite por Radio2 AM1230.

Y continuó: "Cuando bajamos, la gente que venía en Ejecutiva estaba espantada. La situación íntima entre dos pasajeros fue advertida inicialmente por una menor de edad que viajaba en el mismo sector con su abuela. Según pudo reconstruir la conductora rosarina por los rumores del momento, "la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y lo mandó al frente al hombre".

"Los bajaron detenidos a los dos, se los llevaron a la comisaría y estaba toda la familia esperándolo a él", concluyó Bocassi.