Truco para mantener el maquillaje durante todo el día

Si tomas un cubito de hielo y lo pasas suavemente por el rostro antes de maquillarte, podrás reducir los poros visiblemente y esto además sirve para que la base se adhiera mejor. El resultado final será una piel más lisa y perfecta.

Lavarse el rostro con agua fría o aplicar hielo ayuda a que la piel quede más lisa y que los poros se cierren.

Primer + Polvo

Primero tienes que aplicar primer en todo tu rostro, el cual sirve para cubrir poros y para que la piel se vea más lisa. Luego coloca una capa muy ligera de polvo para sellarlo y a continuación la base. Esto ayudará a controlar la grasa desde abajo y no encima.

Spray fijador

El spray fijador aplicado antes de la base crea una capa que hace que todo el maquillaje (sea el producto que sea) se adhiera mejor a la piel.

Corrector antes de la base

Muchas personas colocan el corrector de ojeras después de aplicar la base, pero se aconseja aplicarlo ANTES. Lo mejor es corregir primero las ojeras y manchas, y luego aplicar la base (poca cantidad). Conseguirás un acabado más natural y duradero.

Brochas

La brocha húmeda siempre ayuda a difuminar mejor la base de maquillaje. Te aconsejamos rociar la brocha con spray fijador. Además, cuando combinamos base con spray fijador, la misma queda más resistente al sudor.

Se aconseja usar las brochas de maquillaje cuando están levemente húmedas, en lugar de secas.

Secador de pelo

Aunque no lo creas, una vez que hayas terminado con el maquillaje, se aconseja aplicar en el rostro un poco de aire frío con el secador de pelo. Esto sirve para sellar el maquillaje y aumenta su duración.