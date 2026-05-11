La paradoja digital: cada vez más conectados, cada vez más solos

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Detrás de ese fenómeno aparece algo muy propio de esta época: la construcción idealizada de la vida ajena. En redes sociales casi nadie muestra el vacío, el cansancio o la tristeza cotidiana. Se muestran viajes, logros, parejas felices, cuerpos perfectos y momentos editados. Y cuando esos vínculos además son con desconocidos, la comparación se vuelve todavía más irreal, porque no existe contacto humano que rompa esa fantasía digital.

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Los investigadores sostienen que el problema no pasa por usar redes sociales, sino por reemplazar los vínculos reales por interacciones virtuales que muchas veces son superficiales. De hecho, el estudio advierte que la soledad sostenida puede tener consecuencias concretas en la salud: más riesgo de depresión, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso demencia en adultos mayores.

La discusión ya excede a la tecnología. Lo que está cambiando es la manera en que las personas se relacionan. Compartimos más contenido, pero menos tiempo. Sabemos qué desayunó alguien en otro país, pero muchas veces no conocemos al vecino. Y en medio de esa hiperconexión permanente, cada vez más personas reconocen sentirse solas.

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Porque quizás el gran dilema moderno no sea la falta de comunicación. Sino la falta de conexión real.