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La paradoja digital: cada vez más conectados, cada vez más solos

Un estudio reveló que las conexiones virtuales con desconocidos no reducen la soledad y, en muchos casos, profundizan el aislamiento emocional en adultos.

Vivimos en una época donde hablar con alguien está a un clic de distancia. Hay grupos, mensajes, videollamadas, seguidores, historias y notificaciones constantes. Sin embargo, nunca se habló tanto de soledad como ahora. Y la contradicción ya empezó a llamar la atención de científicos y especialistas de todo el mundo.

Un reciente estudio de la Universidad Estatal de Oregón puso el foco sobre un fenómeno cada vez más común: las personas que construyen gran parte de sus vínculos en redes sociales —especialmente con gente que nunca conocieron cara a cara— suelen experimentar mayores niveles de aislamiento emocional.

La investigación, publicada en la revista Public Health Reports, analizó adultos de entre 30 y 70 años, un grupo que muchas veces queda afuera de las discusiones sobre salud mental digital. Y los resultados fueron contundentes: tener cientos de contactos online no necesariamente significa sentirse acompañado.

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Detrás de ese fenómeno aparece algo muy propio de esta época: la construcción idealizada de la vida ajena. En redes sociales casi nadie muestra el vacío, el cansancio o la tristeza cotidiana. Se muestran viajes, logros, parejas felices, cuerpos perfectos y momentos editados. Y cuando esos vínculos además son con desconocidos, la comparación se vuelve todavía más irreal, porque no existe contacto humano que rompa esa fantasía digital.

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Los investigadores sostienen que el problema no pasa por usar redes sociales, sino por reemplazar los vínculos reales por interacciones virtuales que muchas veces son superficiales. De hecho, el estudio advierte que la soledad sostenida puede tener consecuencias concretas en la salud: más riesgo de depresión, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso demencia en adultos mayores.

La discusión ya excede a la tecnología. Lo que está cambiando es la manera en que las personas se relacionan. Compartimos más contenido, pero menos tiempo. Sabemos qué desayunó alguien en otro país, pero muchas veces no conocemos al vecino. Y en medio de esa hiperconexión permanente, cada vez más personas reconocen sentirse solas.

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Porque quizás el gran dilema moderno no sea la falta de comunicación. Sino la falta de conexión real.

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