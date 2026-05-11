Cuánto mueve el merchandising del Mundial 2026

Los grandes eventos deportivos generan picos de consumo, interacción social y visibilidad de marca. Y estos son algunos datos que muestran su magnitud:

El último mundial, la Copa Mundial de la FIFA 2022, alcanzó más de 5.000.000.000 espectadores globales.

Más del 70 % de los fanáticos mira los partidos acompañado, lo que multiplica la exposición de productos y marcas.

Según estudios de marketing promocional, el 83 % de las personas recuerda la marca presente en un producto promocional que utiliza regularmente.

Esto convierte al Mundial en un contexto ideal para que las marcas se integren a la experiencia de los consumidores.

Las estimaciones efectuadas por la FIFA sitúan los ingresos por patrocinios para esta nueva edición de la Copa del Mundo entre los u$s 2.500.000.000 y u$s 3.000.000.000.

Para el ciclo actual, que abarca el periodo 2023-2026, la FIFA proyecta Ingresos por alrededor de u$s 669.000.000, impulsados principalmente por artículos promocionales y comercio electrónico.

El volumen de productos y licencias ha tenido un crecimiento exponencial, llegando a aumentar un 900% y 2400% respectivamente en comparación con ediciones anteriores, superando incluso los ingresos de merchandising de la NBA o la NFL.

Los países organizadores del Mundial esperan un incremento del 300% en ventas de productos relacionados frente a torneos anteriores

Una de las empresas que busca capitalizar la fiesta y el entusiasmo global por la Copa del Mundo es Jazwares, la empresa de juguetes perteneciente al portafolio de Warren Buffett, que consiguió la licencia oficial de la FIFA para producir peluches y artículos coleccionables inspirados en el evento deportivo más importante del mundo.

La firma, dueña de los conocidos Squishmallows, lanzó cerca de 20 productos relacionados con el campeonato, entre ellos peluches, el trofeo del Mundial, figuras de las mascotas oficiales y accesorios.

Parte central de la estrategia de mercado para estas figuras coleccionables gira alrededor de las mascotas oficiales del campeonato: Maple, Zayu y Clutch. Cada personaje representa a uno de los países anfitriones y está inspirado en un animal emblemático.

Maple simboliza a Canadá con un alce; Zayu representa a México con un Jaguar y finalmente Clutch es un águila calva asociada a Estados Unidos.

En el caso del Mundial, la FIFA estima que las licencias comerciales generaron cerca de u$s769.’ millones durante el ciclo 2019-2022, gracias a la venta de productos oficiales.