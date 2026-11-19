La particularidad de su intervención fue que no abordó directamente las declaraciones sobre Chiclayo que originaron el conflicto, pese a que el episodio sigue generando fuertes cuestionamientos.

Qué dijo Nelson Castro sobre el papa León XIV en medio del escándalo

Durante una comunicación con Radio Rivadavia, uno de sus compañeros le preguntó cómo se elaboran los discursos del papa León XIV y si el Pontífice cuenta con colaboradores propios o mantiene el equipo que trabajaba durante el papado de Francisco.

Ante esa consulta, Castro explicó que existe una estructura permanente dentro del Vaticano y que el actual Papa participa activamente en la preparación de sus mensajes.

“No, no, por supuesto él tiene su equipo, hay un equipo permanente, él por supuesto le pone su imprenta, su impronta. Es un elemento realmente muy importante y determinante para eso”, señaló el periodista.

Luego profundizó sobre la intervención personal del Sumo Pontífice en la elaboración de los discursos.

“El equipo es estable, él fija los temas y fundamentalmente por supuesto tiene gente de su confianza y su secretario es realmente muy importante”, explicó.

Además, aseguró que León XIV conoce de antemano el contenido de sus intervenciones y de otros discursos que se pronuncian durante las actividades oficiales.

“Él después los lee los discursos obviamente, así que él sabía no solamente lo que él iba a decir, sino lo que los otros iban a decir”, agregó.