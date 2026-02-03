Por qué dormimos mal la primera noche en un lugar desconocido

Estas células se activan en cuanto el animal entra en un entorno nuevo y liberan una sustancia llamada neurotensina, que mantiene la mente despierta.

“El cerebro se mantiene alerta para protegernos de posibles peligros cuando no reconoce el lugar”, explicó el doctor Daisuke Ono, responsable del estudio.

Ono detalló: “La amígdala extendida es una región que procesa emociones y estrés en los mamíferos. Allí, las neuronas IPACL CRF producen neurotensina y responden al detectar un ambiente desconocido”.

Dormir mal la primera noche no es casualidad. Los experimentos demostraron que, si los científicos desactivaban estas neuronas, los animales conciliaban el sueño rápidamente aunque estuvieran en lugares nuevos. Si las estimulaban, los ratones permanecían mucho más tiempo despiertos.

Cerebro en guardia, descanso en pausa

La neurotensina no actúa sola. Después de liberarse, llega a otra región del cerebro llamada sustancia negra, que regula el movimiento y la atención.

“La neurotensina luego afecta la sustancia negra, un área cerebral que controla el movimiento y la atención”, subrayó Ono. Esta conexión ayuda a entender por qué, por instinto, el cerebro se mantiene medio despierto en lugares desconocidos.

El fenómeno se conoce como “efecto de la primera noche”: la mente nunca se relaja del todo hasta sentirse segura.

El equipo recordó que este mecanismo no es exclusivo de los ratones. “Tanto la amígdala extendida como la sustancia negra existen en todos los mamíferos, incluso en humanos”, explicaron los científicos. Por eso es probable que tengamos circuitos cerebrales parecidos.

Un mecanismo ancestral en acción

Durante décadas, los médicos han visto que dormir en un sitio nuevo despierta un “modo guardián” en el cerebro. Una parte se mantiene activa, como si hiciera vigilia.

“El cerebro parece mantener un ojo abierto hasta confirmar que el entorno es seguro”, resumió el estudio. Este sistema tiene sentido desde la evolución. Quien dormía profundamente en un lugar extraño podía estar en peligro. La vigilancia nocturna nos ayudó a sobrevivir.

El trabajo, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, no solo revela el mecanismo, sino que podría abrir la puerta a nuevos tratamientos.

Muchas personas con insomnio, ansiedad o TEPT sufren vigilancia nocturna excesiva. Los científicos creen que los fármacos que actúan sobre la vía de la neurotensina podrían ayudar a dormir mejor.

Entender cómo funciona este circuito podría ser útil para desarrollar terapias que mejoren el sueño en personas con trastornos de ansiedad.

También podría ayudar a quienes viajan frecuentemente por trabajo o sufren jet lag, ya que conocer el mecanismo facilitaría estrategias para adaptar el cuerpo a nuevos horarios y ambientes.

Cómo investigaron

Para ilustrar el hallazgo, los autores mostraron imágenes de las neuronas IPACL CRF, marcadas en verde, que se activan cuando los ratones exploran un entorno inédito y liberan neurotensina para mantener el estado de alerta. El equipo cree que este avance es clave para entender cómo el cerebro regula el sueño y la vigilancia.

“Es probable que nuevos tratamientos puedan dirigirse a este circuito y mejorar la calidad de vida de quienes sufren insomnio o ansiedad”, concluyeron los investigadores. Así, el descubrimiento transforma una incomodidad nocturna en una pista sobre cómo nuestro cerebro nos protege.

La dificultad para dormir en lugares nuevos no es solo una molestia: es una herencia biológica que nos ayudó a sobrevivir.