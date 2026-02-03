Receta rápida y fácil de budín de pan en microondas

FUENTE: Infobae
Además, el budín de pan es símbolo del aprovechamiento y la creatividad. Esa costumbre de no tirar nada, de transformar el pan que quedó duro en algo nuevo y festivo, se transmite de generación en generación. Por eso, no hay dos budines iguales: cada casa suma su toque, desde ralladura de naranja, pasas, nueces, dulce de batata o lo que la heladera dicte. La versión al microondas respeta ese espíritu abierto y adaptable, logrando que la tradición siga viva, pero en formato exprés.
Receta de budín de pan en microondas
El budín de pan en microondas es un postre húmedo, compacto y bien dulce, preparado a base de pan remojado, leche, huevos y azúcar, cocido en un molde acaramelado. Lleva esencia de vainilla y ralladura cítrica, y se cocina rápidamente gracias al microondas. El resultado es una textura tierna, con el toque dorado irresistible del caramelo, y un sabor que remite a meriendas familiares y sobremesas largas.
Tiempo de preparación
- Total: 30 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 300 gr de pan del día anterior (preferentemente tipo francés)
- 500 cc de leche
- 4 huevos
- 150 gr de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón o naranja
- 50 gr de pasas de uva (opcional)
- 100 gr de azúcar extra para el caramelo
Cómo hacer budín de pan en microondas, paso a paso
- Desmenuzar el pan y colocar en un bol grande. Agregar la leche y dejar reposar 10 minutos para que se hidrate bien.
- En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura cítrica.
- Volcar la mezcla de huevos sobre el pan remojado y mezclar hasta integrar. Incorporar las pasas de uva si se usan.
- En un molde apto para microondas, preparar un caramelo: colocar el azúcar extra y calentar en el microondas en potencia máxima de 2 a 3 minutos, revisando cada 30 segundos hasta que tome color dorado. Girar el molde para cubrir paredes y base.
- Verter la mezcla de budín sobre el caramelo.
- Cocinar en el microondas a potencia máxima durante 12 a 15 minutos. El centro debe verse apenas firme (puede moverse un poco: se termina de asentar al enfriar).
- Dejar enfriar antes de desmoldar. Para un desmolde perfecto, pasar un cuchillo por los bordes y dar vuelta sobre un plato.
- Consejo clave: Dejar reposar al menos 1 hora en la heladera antes de servir, para que tome mejor textura.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 210 kcal
- Grasas: 6 gr
- Carbohidratos: 33 gr
- Proteínas: 7 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En heladera, se conserva hasta 4 días, bien tapado. También puede congelarse por hasta 1 mes, envuelto en film y luego en bolsa o recipiente hermético.