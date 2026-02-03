Receta rápida y fácil de budín de pan en microondas

Además, el budín de pan es símbolo del aprovechamiento y la creatividad. Esa costumbre de no tirar nada, de transformar el pan que quedó duro en algo nuevo y festivo, se transmite de generación en generación. Por eso, no hay dos budines iguales: cada casa suma su toque, desde ralladura de naranja, pasas, nueces, dulce de batata o lo que la heladera dicte. La versión al microondas respeta ese espíritu abierto y adaptable, logrando que la tradición siga viva, pero en formato exprés.

Receta de budín de pan en microondas

El budín de pan en microondas es un postre húmedo, compacto y bien dulce, preparado a base de pan remojado, leche, huevos y azúcar, cocido en un molde acaramelado. Lleva esencia de vainilla y ralladura cítrica, y se cocina rápidamente gracias al microondas. El resultado es una textura tierna, con el toque dorado irresistible del caramelo, y un sabor que remite a meriendas familiares y sobremesas largas.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

300 gr de pan del día anterior (preferentemente tipo francés)

500 cc de leche

4 huevos

150 gr de azúcar

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón o naranja

50 gr de pasas de uva (opcional)

100 gr de azúcar extra para el caramelo

Cómo hacer budín de pan en microondas, paso a paso

Desmenuzar el pan y colocar en un bol grande. Agregar la leche y dejar reposar 10 minutos para que se hidrate bien.

y colocar en un bol grande. Agregar la y dejar reposar 10 minutos para que se hidrate bien. En otro recipiente, batir los huevos con el azúcar , la esencia de vainilla y la ralladura cítrica.

con el , la y la ralladura cítrica. Volcar la mezcla de huevos sobre el pan remojado y mezclar hasta integrar. Incorporar las pasas de uva si se usan.

si se usan. En un molde apto para microondas, preparar un caramelo : colocar el azúcar extra y calentar en el microondas en potencia máxima de 2 a 3 minutos, revisando cada 30 segundos hasta que tome color dorado. Girar el molde para cubrir paredes y base.

: colocar el azúcar extra y calentar en el microondas en potencia máxima de 2 a 3 minutos, revisando cada 30 segundos hasta que tome color dorado. Girar el molde para cubrir paredes y base. Verter la mezcla de budín sobre el caramelo.

Cocinar en el microondas a potencia máxima durante 12 a 15 minutos. El centro debe verse apenas firme (puede moverse un poco: se termina de asentar al enfriar).

Dejar enfriar antes de desmoldar. Para un desmolde perfecto, pasar un cuchillo por los bordes y dar vuelta sobre un plato.

Consejo clave: Dejar reposar al menos 1 hora en la heladera antes de servir, para que tome mejor textura.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 210 kcal

Grasas: 6 gr

Carbohidratos: 33 gr

Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, se conserva hasta 4 días, bien tapado. También puede congelarse por hasta 1 mes, envuelto en film y luego en bolsa o recipiente hermético.