En el marco del Día de San Valentín, Anchipurac invita a participar de una experiencia nocturna especialmente diseñada para celebrar la fecha desde una propuesta que integra ciencia, arte, naturaleza y gastronomía local. La actividad se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a las 21:00hs en el Centro de Formación Ambiental Anchipurac, ubicado en Calle 5 y Pelegrini al pie del cerro Parkinson (Rivadavia).
San Valentín en Anchipurac: experiencia bajo las estrellas
Anchipurac abrirá sus puertas el 14 de febrero para una noche que combina visitas guiadas nocturnas, observación astronómica, música en vivo y degustaciones.