San Valentín en Anchipurac: experiencia bajo las estrellas

La experiencia comenzará con una visita guiada por el interior del edificio, adaptada a la temática astronómica y al recorrido nocturno. La propuesta permite conocer el espacio desde otra perspectiva, destacando su arquitectura sustentable y su vínculo con el entorno natural.

La noche continuará con una observación astronómica mediante telescopios y una charla especialmente adaptada a la ocasión, que invita a reflexionar sobre el universo y la importancia del cuidado del ambiente. A su vez, podrán disfrutar de música en vivo de la mano del violinista Esteban Ferres, de una degustación de vinos y chocolates a cargo de la bodega Argus y Kokolate respectivamente.