Un policía sufrió una fractura expuesta tras chocar con un colectivo
El cabo Facundo Ávila se dirigía a un requerimiento cuando chocó en Avenida Rioja y Cereceto. Por el golpe, la moto terminó dentro de un local y él fue trasladado de urgencia.
Un grave siniestro vial alteró la mañana de este martes en el centro sanjuanino, dejando como saldo a un efectivo de la Policía con heridas de consideración. El incidente ocurrió pasadas las 8:30 horas en la intersección de Avenida Rioja y Cereceto.
El protagonista del hecho fue el cabo Facundo Ávila, cabo de la Unidad Operativa General Acha. Según fuentes vinculadas a la investigación, el uniformado se desplazaba a bordo de una motocicleta oficial para atender un requerimiento de servicio. En circunstancias que se intentan establecer, colisionó contra el frente de una unidad de transporte de la Red Tulum.
La fuerza del choque provocó que el rodado policial saliera despedido, terminando su trayectoria incrustado contra la fachada de un local gastronómico ubicado en la esquina noreste del cruce. Si bien se confirmó que el efectivo se dirigía a una emergencia, los peritos aún no han podido determinar si circulaba con los dispositivos sonoros (sirena) activados al momento del impacto.
Como consecuencia directa de la colisión, Ávila sufrió lesiones severas en su pierna derecha, presentando una fractura expuesta a la altura del tobillo. Dada la urgencia del cuadro, se montó un operativo de traslado inmediato: móviles policiales abrieron camino a la ambulancia para garantizar una llegada rápida al Hospital Rawson, donde el cabo permanece internado a la espera de estudios radiológicos de mayor complejidad.
Pericias e investigación judicial
En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría Segunda, con el oficial Germán Cortez como primer interventor, junto a la División Criminalística.
Como parte del protocolo de rigor en siniestros con personal de la fuerza involucrado, efectivos de Balística procedieron al secuestro del arma reglamentaria del herido. Asimismo, se realizó el dosaje de alcoholemia al chofer del colectivo, el cual arrojó resultado negativo.
La causa ha sido caratulada preventivamente como lesiones culposas graves. La instrucción quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo la supervisión del fiscal Iván Grassi, quien subroga en la función al fiscal Nicolás Schiattino.