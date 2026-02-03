Un policía sufrió una fractura expuesta tras chocar con un colectivo

La fuerza del choque provocó que el rodado policial saliera despedido, terminando su trayectoria incrustado contra la fachada de un local gastronómico ubicado en la esquina noreste del cruce. Si bien se confirmó que el efectivo se dirigía a una emergencia, los peritos aún no han podido determinar si circulaba con los dispositivos sonoros (sirena) activados al momento del impacto.

image

Como consecuencia directa de la colisión, Ávila sufrió lesiones severas en su pierna derecha, presentando una fractura expuesta a la altura del tobillo. Dada la urgencia del cuadro, se montó un operativo de traslado inmediato: móviles policiales abrieron camino a la ambulancia para garantizar una llegada rápida al Hospital Rawson, donde el cabo permanece internado a la espera de estudios radiológicos de mayor complejidad.

Pericias e investigación judicial

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría Segunda, con el oficial Germán Cortez como primer interventor, junto a la División Criminalística.

Como parte del protocolo de rigor en siniestros con personal de la fuerza involucrado, efectivos de Balística procedieron al secuestro del arma reglamentaria del herido. Asimismo, se realizó el dosaje de alcoholemia al chofer del colectivo, el cual arrojó resultado negativo.

La causa ha sido caratulada preventivamente como lesiones culposas graves. La instrucción quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales, bajo la supervisión del fiscal Iván Grassi, quien subroga en la función al fiscal Nicolás Schiattino.