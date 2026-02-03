Un avión de guerra de EE.UU. derribó un dron iraní sobre el Mar Arábigo

Horas más tarde, fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hostigaron un buque mercante con bandera y tripulación estadounidenses, el Stena Imperative, mientras navegaba por el estrecho de Ormuz.

Según el comunicado militar, dos embarcaciones y un dron iraní Mohajer se aproximaron al petrolero a gran velocidad y amenazaron con abordar y tomar control del mismo. Este incidente se produjo en una de las rutas marítimas más sensibles para el comercio mundial de hidrocarburos, lo que generó inquietud en los mercados y provocó un aumento en los precios del petróleo.

El incidente también ocurrió el mismo día que otra embarcación que transitaba por el estrecho de Ormuz reportó ser contactada por radio “por numerosas pequeñas embarcaciones armadas”, según el centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido del ejército británico. No hubo información de identificación sobre el buque, que continuó hacia el Golfo Pérsico.

El portavoz del Comando Central, el capitán de la Marina Tim Hawkins, precisó que el derribo del dron iraní fue una acción en defensa propia y para salvaguardar tanto el portaaviones como a su tripulación. Ningún miembro del servicio estadounidense resultó afectado durante el suceso, reiteró Hawkins.

Estos episodios se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán, mientras diplomáticos intentan relanzar las negociaciones nucleares entre ambos países. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que, con la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de la costa iraní, “probablemente ocurrirán cosas malas” si no se alcanza un acuerdo. Trump sostuvo días atrás que Irán “estaba hablando en serio” sobre la posibilidad de un nuevo entendimiento, mientras que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, confirmó que se estaban realizando gestiones para un diálogo.

Los incidentes ocurren tras la represión violenta de protestas antigubernamentales en Irán, considerada la más grave desde la revolución de 1979. La administración Trump, que se abstuvo de intervenir durante la crisis interna iraní, ha exigido concesiones nucleares al gobierno iraní y ha reforzado su despliegue militar en la región, con el grupo de ataque liderado por el Abraham Lincoln como elemento más visible.

El mercado petrolero reaccionó con sensibilidad, alcanzando máximos intradiarios tras conocerse el derribo del dron y el hostigamiento al buque mercante. El mar Arábigo y el estrecho de Ormuz son áreas clave para el tránsito de aproximadamente un tercio del crudo mundial.