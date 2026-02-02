El truco casero para limpiar y desinfectar los cepillos de cabello en pocos minutos

Partiendo del hecho de que el cepillo suele estar en el baño, podemos decir que la humedad es uno de los principales factores dañinos. Un cepillo que no se limpia, se pasa por el pelo mojado y se deja en el baño todo el día, puede juntar una cantidad ideal de humedad para que aparezcan hongos.

Del mismo modo, la propia grasa del pelo, los productos que nos colocamos en el cabello, la caspa y todo lo que está concentrado en el cuero cabelludo, puede ser retenido por el cepillo de pelo. Relacionado con lo anterior, los pelos acumulados son muy dañinos para el cepillo, incluso alteran su funcionamiento.

Las células muertas de la piel, los aceites, el polvo, el pelo y los ácaros son un caldo de cultivo para bacterias y microorganismos que pueden ocasionar infecciones en la piel. Por eso es tan importante limpiar este elemento.

Con un truco casero: cómo limpiar el cepillo de pelo en minutos

Existen varias opciones de truco casero para limpiar los cepillos de pelo. Lo primero y principal, antes de colocar cualquier tipo de ingrediente en el cepillo, es retirar todos los pelos y suciedad visible.