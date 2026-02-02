El truco casero para limpiar y desinfectar los cepillos de cabello en pocos minutos

Partiendo del hecho de que el cepillo suele estar en el baño, podemos decir que la humedad es uno de los principales factores dañinos. Un cepillo que no se limpia, se pasa por el pelo mojado y se deja en el baño todo el día, puede juntar una cantidad ideal de humedad para que aparezcan hongos.
Del mismo modo, la propia grasa del pelo, los productos que nos colocamos en el cabello, la caspa y todo lo que está concentrado en el cuero cabelludo, puede ser retenido por el cepillo de pelo. Relacionado con lo anterior, los pelos acumulados son muy dañinos para el cepillo, incluso alteran su funcionamiento.
Las células muertas de la piel, los aceites, el polvo, el pelo y los ácaros son un caldo de cultivo para bacterias y microorganismos que pueden ocasionar infecciones en la piel. Por eso es tan importante limpiar este elemento.
Con un truco casero: cómo limpiar el cepillo de pelo en minutos
Existen varias opciones de truco casero para limpiar los cepillos de pelo. Lo primero y principal, antes de colocar cualquier tipo de ingrediente en el cepillo, es retirar todos los pelos y suciedad visible.
- La primera opción de truco casero consiste en limpiar el cepillo con champú. Solo hay que sumergir los cepillos en un recipiente con agua tibia y champú. Refriega, enjuaga y deja que se seque con las cerdas mirando para abajo.
- Otra opción de truco casero o procedimiento consiste en sumergir el cepillo en un vaso con vinagre o alcohol de farmacia. Deja que actúe por unos minutos para que se desprenda la mugre, enjuaga y deja que se seque sobre una toalla.
- Finalmente, puedes realizar un truco casero con bicarbonato de sodio para limpiar el cepillo. Coloca en un vaso agua con dos cucharadas de bicarbonato y realiza el mismo proceso que con el truco de vinagre.