Netflix presenta una película de los creadores de El caso Asunta

Netflix renovó catálogo y entre sus nuevas propuestas se encuetra La viuda negra.

Netflix siempre está renovando su catálogo de series y películas, en el 2025 lanzó una película española que es un éxito y es una de las más vista, se trata de, La viuda negra, de los creadores de El caso Asunta.

Cuando un hombre aparece muerto, la investigación del caso desbarata la imagen perfecta de su esposa y pone al descubierto su doble vida en este thriller basado en hechos reales.

En agosto de 2017 aparece el cadáver asesinado de un hombre en un aparcamiento de Valencia, acuchillado siete veces. Todo apunta a un crimen pasional.

El Grupo de Homicidios de la ciudad, con una veterana inspectora al frente, arranca una investigación a contrarreloj que pronto los conduce a tener una sospechosa. Basada en la historia del caso conocido como la "viuda negra de Patraix".

Netflix: de qué trata la película La viuda negra

La trama de la película española, La viuda negra, dice que en agosto de 2017, en un estacionamiento de Valencia, la policía descubre el cadáver de un hombre que ha sido brutalmente apuñalado en siete ocasiones.

Las primeras pistas sugieren que se trata de un asesinato motivado por celos o pasiones desbordadas, lo que apunta a un posible crimen pasional.

La viuda negra. Ivana Baquero brilla en la película española de Netflix.

El Grupo de Homicidios de la ciudad, bajo la dirección de una experimentada y sagaz inspectora, comienza una investigación urgente que, con el paso de los días, les lleva a una sorprendente revelación: la principal sospechosa parece ser Maje, la joven viuda.

Con una apariencia tranquila, dulce y serena, Maje llevaba menos de un año casada con la víctima. Su perfil, que en principio no encajaba con el de una posible asesina, rápidamente despierta dudas y pone a los investigadores en una complicada encrucijada, ya que nadie sospechaba de ella hasta ese momento.

Netflix: reparto de la película La viuda negra

  • Ivana Baquero
  • Carmen Machi
  • Tristán Ulloa
  • Áxel Gadea
  • Pepe Ocio
  • Joel Sánchez
  • Pedro Casablanc
