Robótica doméstica con Inteligencia Artificial: cómo son las mascotas que evitan la soledad

Inteligencia Artificial

Según un comunicado, estos robots están diseñados para parecer naturales y emocionalmente inteligentes, con personalidades propias y la capacidad de aprender y adaptarse al entorno y a los hábitos de quienes los rodean.

Los Familiars son conscientes de tus patrones de comportamiento. Sus fabricantes dicen que este nivel de la robótica animará a romper malos hábitos, como pasar demasiado tiempo con el teléfono.

Como ocurre con cualquier función o dispositivo de IA surgen preocupaciones sobre la privacidad. Según un comunicado, la empresa planea proteger la privacidad de sus datos evitando los sistemas de IA que dependen de la nube. En cambio, los datos permanecen en el dispositivo.

Mascotas

Esta no es la primera vez que robots con inteligencia artificial o humanoides entran en escena. Sí es toda una novedad en el formato mascotas.

Desde finales del año pasado se presentaron humanoides para uso doméstico en el CES 2026, una referencia para pulsar las tendencias en tecnología de avanzada.

La empresa Agility Robotics creó robots para fábricas y almacenes, y la primera dama apareció con un robot humanoide Figure 03, durante la Cumbre de la Coalición Global Fostering the Future Together: la idea era promover el uso de la IA en las aulas.

Estos robots de última generación están diseñados para escuchar sin juzgar, interactuar con los niños en sus juegos y responder con afecto (como caricias y movimientos de cola) según el lenguaje corporal, las expresiones faciales y el tono de voz.

El par de criaturas que ha lanzado SwitchBot, a diferencia de los dispositivos inteligentes tradicionales centrados en la utilidad, están planeados como compañeros que conviven con los usuarios. Pueden aprender, responder y evolucionar con el tiempo.

Los KATA Friends Noa y Niko están diseñados para sentirse menos como máquinas y más como compañeros vivos.

Cada uno tiene su propia personalidad y evoluciona según cómo interactúan los usuarios con él, lo que garantiza que no haya dos iguales.