Una comedia romántica de Netflix que reflexiona sobre la adicción al celular

A partir de esa crisis, Carlos comienza a replantearse su comportamiento y busca ayuda en una terapia para personas dependientes del celular. La película utiliza el humor para mostrar situaciones cotidianas relacionadas con la hiperconectividad y cómo la tecnología puede impactar en la vida personal y familiar.

La cinta tiene una duración de 98 minutos y combina comedia romántica con drama familiar. La dirección estuvo a cargo de Santiago Requejo, quien también participó en el guion junto a José Gabriel Lorenzo. La historia se desarrolla en España, principalmente en Bilbao y sus alrededores.

Además de Adrián Suar, el reparto incluye a Paz Vega, Ramón Barea, Eva Santolaria y Clara Alonso. Uno de los temas que más se destacan en No puedo vivir sin ti es la dependencia tecnológica en la vida cotidiana. La película plantea, desde una mirada liviana, cómo el exceso de conexión puede afectar los vínculos personales.