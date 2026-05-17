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Una comedia romántica de Netflix que reflexiona sobre la adicción al celular

No puedo vivir sin ti, la película de Adrián Suar en Netflix, mezcla humor y romance en una historia sobre la adicción al celular.

Netflix cuenta con una gran variedad de títulos dentro de su extenso catálogo. Uno de los que se destaca es No puedo vivir sin ti, una comedia romántica protagonizada por Adrián Suar que se estrenó en 2024 y es perfecta para pasar el domingo en casa.

Rápidamente llamó la atención por su historia vinculada al uso excesivo del celular y la tecnología. La trama sigue a Carlos, un ejecutivo obsesionado con su teléfono móvil y el trabajo. Vive pendiente de llamadas, reuniones virtuales y mensajes, incluso durante momentos familiares importantes. Esa adicción termina afectando su matrimonio con Adela, quien decide darle un ultimátum para intentar salvar la relación.

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A partir de esa crisis, Carlos comienza a replantearse su comportamiento y busca ayuda en una terapia para personas dependientes del celular. La película utiliza el humor para mostrar situaciones cotidianas relacionadas con la hiperconectividad y cómo la tecnología puede impactar en la vida personal y familiar.

La cinta tiene una duración de 98 minutos y combina comedia romántica con drama familiar. La dirección estuvo a cargo de Santiago Requejo, quien también participó en el guion junto a José Gabriel Lorenzo. La historia se desarrolla en España, principalmente en Bilbao y sus alrededores.

Además de Adrián Suar, el reparto incluye a Paz Vega, Ramón Barea, Eva Santolaria y Clara Alonso. Uno de los temas que más se destacan en No puedo vivir sin ti es la dependencia tecnológica en la vida cotidiana. La película plantea, desde una mirada liviana, cómo el exceso de conexión puede afectar los vínculos personales.

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