De la mesa al debate: las comidas que dividen a los argentinos

Porque acá compartir comida no es solo comer. Es charlar, discutir, brindar, reírse, pelearse un poco y volver a cebar otro mate como si nada hubiera pasado.

El mate: la grieta más silenciosa

Pocas cosas representan tanto a la vida cotidiana argentina como el mate. Está en la oficina, en la facultad, en la vereda, en viajes largos y en cualquier reunión improvisada. Después de la pandemia cambiaron algunas costumbres, pero el mate sigue funcionando como símbolo de hospitalidad y compañía.

El problema aparece cuando surge la pregunta incómoda: ¿dulce o amargo?

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Ahí se terminan los consensos. Para algunos, ponerle azúcar es prácticamente un delito cultural. Para otros, tomarlo amargo es sufrir innecesariamente. Y si aparece el edulcorante, directamente empieza otra batalla.

Las empanadas: una discusión con pasas de uva

Aunque hoy son un clásico nacional, las empanadas llegaron desde otras culturas y fueron adaptándose a cada rincón del país. Carne cortada a cuchillo, jamón y queso, humita, pollo, atún o verdura. Cada provincia tiene su receta y cada familia, su secreto.

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Pero hay un ingrediente capaz de romper cualquier mesa en dos: las pasas de uva.

Para algunos, son indispensables. Para otros, arruinan completamente la empanada. Y así, algo tan simple como un repulgue puede terminar generando una discusión más intensa que una sobremesa de domingo.

El asado: religión nacional

Si hay un símbolo argentino difícil de discutir, ese es el asado. Más que una comida, funciona como un ritual colectivo. No importa demasiado si hay vacío, costillas, chorizos o achuras. Lo importante es la reunión alrededor del fuego, el humo, la picada previa y el aplauso inevitable para el asador.

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Aunque incluso ahí aparecen diferencias irreconciliables: carne jugosa o bien cocida. Para algunos, el asado tiene que “chorrear”. Para otros, eso es prácticamente una provocación. La discusión atraviesa generaciones enteras y probablemente nunca tenga un ganador.

El locro: amor u odio

El locro ocupa otro lugar especial dentro de las tradiciones argentinas. Ligado a las fechas patrias y a las reuniones familiares, es uno de esos platos que no admiten términos medios. O se ama profundamente o se evita por completo.

Con maíz, carne, chorizo, mondongo y una mezcla de ingredientes que cambia según la región, el locro mantiene intacta esa capacidad de reunir personas alrededor de una olla gigante… aunque no todos quieran repetir plato.

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Mucho más que comida

Más allá de gustos y diferencias, la comida sigue funcionando como uno de los vínculos más fuertes de la cultura argentina. Las recetas pasan de generación en generación, las discusiones sobreviven al paso del tiempo y las reuniones alrededor de una mesa continúan siendo una excusa perfecta para compartir historias.

Porque en Argentina hasta las diferencias forman parte de la tradición. Y probablemente ahí esté el secreto: discutir por cómo se toma el mate o cómo se cocina un asado también es una manera de sentirse parte.