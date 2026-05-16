Estafas digitales: las nuevas maniobras más usadas para robar datos y dinero

En muchos casos, el software permanece inactivo hasta que la persona ingresa a una aplicación bancaria o realiza operaciones financieras. A partir de ahí, los delincuentes pueden tomar control remoto del dispositivo y acceder a cuentas en cuestión de segundos.

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Otra modalidad que creció en los últimos tiempos es el ransomware, un sistema que bloquea o secuestra información de empresas y usuarios para exigir dinero a cambio de recuperar el acceso a los archivos.

El engaño emocional, la herramienta más efectiva

Más allá de la tecnología utilizada, gran parte de las estafas digitales se sostiene sobre maniobras de manipulación psicológica.

Los delincuentes suelen generar situaciones de urgencia o alarma mediante llamadas, mensajes de WhatsApp o correos falsos vinculados a supuestas multas, premios, promociones o problemas bancarios.

El objetivo es que la víctima actúe rápido, sin verificar la información, y termine entregando datos sensibles, descargando aplicaciones peligrosas o realizando transferencias. Este tipo de maniobras afecta a personas de todas las edades y no solamente a adultos mayores, como suele creerse.

El peligro de buscar el banco en Google

Uno de los errores más frecuentes ocurre cuando los usuarios ingresan a páginas bancarias desde buscadores de internet.

Muchos delincuentes pagan anuncios para posicionar sitios falsos entre los primeros resultados de Google. A simple vista parecen páginas oficiales, pero están diseñadas para robar usuarios, contraseñas y datos financieros.

Por eso, especialistas en seguridad informática recomiendan escribir manualmente la dirección oficial del banco en el navegador y evitar entrar desde enlaces enviados por mensajes o redes sociales.

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Las claves para reducir riesgos

Entre las principales medidas de prevención aparecen algunas prácticas simples, pero fundamentales:

Mantener actualizados celulares y computadoras.

Utilizar antivirus confiables.

No abrir archivos sospechosos.

Desconfiar de mensajes alarmistas o demasiado tentadores.

No compartir claves ni códigos de verificación.

Revisar que los correos provengan de dominios oficiales. image

También advierten sobre el uso de aplicaciones de acceso remoto instaladas a pedido de supuestos operadores técnicos o representantes bancarios, una de las maniobras más utilizadas para tomar control de dispositivos.

Qué hacer ante una posible estafa

Si una persona detecta movimientos extraños en sus cuentas o sospecha que fue víctima de una maniobra virtual, lo más importante es actuar rápido. La recomendación es comunicarse inmediatamente con el banco o la plataforma afectada para bloquear operaciones, modificar contraseñas y realizar la denuncia correspondiente.

En paralelo, las autoridades remarcan la importancia de denunciar estos hechos para intentar rastrear a las bandas que operan detrás de este tipo de delitos digitales.