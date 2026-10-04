Tener un buen descanso es fundamental para arrancar el día con energía. Los alimentos que ingerimos en la cena juegan un papel muy importante para poder pasar una noche sin inconvenientes: también podemos incluir en la dieta los mejores alimentos para la salud cardiovascular, los mejores para la salud intestinal o aquellos que favorecen la salud de la piel.
Los siete alimentos recomendados para dormir mejor
La nutrición juega un papel importante en el ciclo y la calidad del sueño, por eso es importante elegir una cierta clase de alimentos para la cena.