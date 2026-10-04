Los siete alimentos recomendados para dormir mejor

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, durante el sueño el cuerpo inicia la reparación muscular, el crecimiento de los tejidos, la síntesis de proteínas y la liberación de hormonas, lo que garantiza que estemos físicamente preparados para afrontar el día al despertar. Por eso, añadir los mejores alimentos para dormir a la cena o merienda puede contribuir en gran medida a favorecer estos procesos.

“La nutrición juega un papel importante en el ciclo y la calidad del sueño”, afirma Courtney Coe, dietista de la ciudad estadounidense de Ohio, quien compartió los mejores alimentos para disfrutar antes de irnos a dormir, así como aquellos que podrían perjudicar la calidad del sueño.