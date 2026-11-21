Una vez que los objetos están a la vista, llega el momento de evaluar cuáles siguen siendo útiles. Para hacerlo, conviene revisar cada uno y preguntarse si todavía cumple una función o si realmente se desea conservarlo. Esta etapa permite identificar pertenencias que permanecieron guardadas durante meses o años sin utilizarse.

El tercer paso consiste en decidir qué hacer con aquello que ya no se necesita. Los objetos pueden dividirse entre los que se conservarán, los que deben desecharse y aquellos que todavía están en buenas condiciones para donar o vender. De esta manera, se libera espacio sin trasladar el desorden de un mueble a otro.

Por qué no conviene comprar organizadores antes de ordenar

Uno de los errores que señala la Universidad Estatal de Utah es adquirir cajas, canastos y otros elementos de almacenamiento antes de reducir la cantidad de pertenencias. Aunque estos productos pueden resultar útiles, también permiten esconder objetos innecesarios sin resolver el problema de fondo.

Por eso, la institución recomienda revisar primero lo que se tiene y recién después evaluar si hacen falta nuevos espacios de guardado. Al conservar menos objetos, también disminuye la cantidad de cosas que deben limpiarse, acomodarse y mantenerse en buen estado.

La universidad sugiere, además, prestar atención a los hábitos de compra que favorecieron la acumulación. El objetivo no es desprenderse de todas las pertenencias, sino conservar aquellas que siguen siendo útiles o tienen un valor personal, sin convertir el orden del hogar en una tarea permanente.