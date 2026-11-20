Cómo funcionará la nueva nube de WhatsApp

El nuevo servicio permitirá elegir dónde almacenar las copias de seguridad de las conversaciones. Hasta ahora, los usuarios de Android que querían conservar sus chats en la nube debían utilizar Google Drive, cuyo espacio disponible también se comparte con Gmail, Google Fotos y otros servicios de la compañía.

Con esta actualización, WhatsApp incorporará una segunda alternativa dentro de su configuración. Los usuarios podrán seleccionar el almacenamiento de Google o la nube de WhatsApp, y cambiar de proveedor desde la aplicación.

Para comprobar si la función está disponible, habrá que ingresar a Ajustes, seleccionar Chats y acceder a Copia de seguridad. En las cuentas habilitadas aparecerá la posibilidad de utilizar el nuevo servicio de almacenamiento.

Una de sus principales características será la protección de los datos. Todas las copias guardadas en los servidores de WhatsApp tendrán cifrado de extremo a extremo obligatorio, lo que impedirá que tanto la aplicación como Meta puedan acceder a su contenido. Además, los usuarios podrán proteger sus archivos mediante una clave de acceso (passkey), que permite utilizar los mecanismos de autenticación del dispositivo, o mediante una clave de cifrado de 64 dígitos.

Esto significa que, además de contar con un espacio independiente de Google Drive, las conversaciones almacenadas mediante este sistema estarán protegidas por una capa de seguridad que no podrá desactivarse mientras se utilice la nube de WhatsApp.

Cuánto espacio tendrá gratis la nube de WhatsApp y cuándo estará disponible

El servicio ofrecerá 2 GB de almacenamiento gratuito para guardar las copias de seguridad de los chats y sus archivos adjuntos. Esta capacidad será independiente del espacio disponible en la cuenta de Google.

Sin embargo, el límite podría resultar insuficiente para quienes acumulan grandes cantidades de fotos, videos y documentos en sus conversaciones. Para esos casos, WhatsApp contempla alternativas de almacenamiento mediante suscripciones pagas. De acuerdo con WABetaInfo, WhatsApp Plus ofrecerá 100 GB, mientras que los planes de Meta One permitirán ampliar la capacidad hasta los 4 TB.

El sistema también contempla qué ocurrirá cuando finalice una suscripción. Según la información difundida por el sitio especializado, WhatsApp conservará la última copia de seguridad durante cuatro meses después del vencimiento del plan. Si el usuario no renueva la suscripción dentro de ese plazo, el respaldo será eliminado.

Por ahora, la nueva nube se encuentra en una etapa de distribución limitada entre usuarios de la versión beta de Android. Incluso quienes tengan instalada la actualización compatible podrían no encontrar todavía la opción en sus dispositivos.

Además, las condiciones oficiales del servicio excluyen actualmente a los residentes de la Unión Europea. En el caso de Argentina, todavía no se confirmó una fecha específica para su disponibilidad general.

La incorporación de esta herramienta permitirá contar con una alternativa al almacenamiento de Google Drive, aunque hay una diferencia importante: guardar las copias de seguridad en la nube de WhatsApp no eliminará automáticamente las conversaciones ni los archivos almacenados en la memoria del celular. El principal beneficio será disponer de un espacio independiente para conservar los respaldos.