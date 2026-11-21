“Para correr se resiste a la gravedad. En la bicicleta eso no ocurre”, explicó Buckingham a Prevention. La carga mecánica que genera la carrera estimula la formación ósea y ayuda a conservar la densidad de los huesos, un aspecto que gana relevancia con el paso de los años.

La pérdida de densidad ósea puede elevar el riesgo de fracturas y osteoporosis. Por eso, entidades como la International Osteoporosis Foundation incluyen a los ejercicios que implican soportar peso entre las estrategias útiles para cuidar la estructura ósea.

Además, correr demanda la participación de grupos musculares de todo el cuerpo. Las piernas, glúteos y caderas impulsan el movimiento, mientras que el abdomen estabiliza el tronco. Los brazos y hombros acompañan el ritmo y contribuyen al equilibrio. El mayor número de músculos involucrados y el esfuerzo contra la gravedad suelen aumentar el gasto calórico de la carrera frente a una salida de bicicleta de intensidad equivalente.

La bicicleta reduce el impacto y puede facilitar entrenamientos más frecuentes

El principal límite del ciclismo para la salud ósea es justamente que no implica carga corporal. Sin embargo, esa misma característica constituye una ventaja para las articulaciones. Al pedalear, el cuerpo no recibe los impactos repetidos que aparecen al correr, una condición que puede ser útil para personas con artritis, molestias persistentes o recuperaciones de lesiones.

La bicicleta permite sostener sesiones de entrenamiento sin someter los tejidos a la repetición de golpes contra el suelo. Buckingham señaló que, al correr, pueden variar la pisada, la postura, la rotación del cuerpo, la longitud de la zancada y la elevación en cada paso. Esas diferencias abren más posibilidades de compensaciones físicas o errores técnicos.

Sobre una bicicleta, la posición es más estable y está condicionada por el equipo. Esto no elimina el riesgo de lesión, pero puede reducir algunos factores asociados a una técnica deficiente. El ciclismo es una actividad de bajo impacto que puede adaptarse a una rutina de ejercicio más frecuente.

También puede resultar más sencillo alcanzar intensidades altas arriba de una bicicleta. Tom Holland, fisiólogo del ejercicio, especialista en fuerza y profesor adjunto de Biomecánica y Kinesiología en la Universidad de Bridgeport, indicó que muchas personas toleran mejor, tanto física como mentalmente, el esfuerzo intenso al pedalear que al correr o caminar.

Esa posibilidad permite trabajar la resistencia cardiovascular con intervalos, subidas o cambios de ritmo, sin la misma carga de impacto que supone la carrera. Aun así, la postura, el ajuste del asiento y el tamaño del cuadro son factores relevantes para evitar molestias y distribuir correctamente el esfuerzo.

La continuidad del entrenamiento es el factor que más pesa

La comparación no arroja un ganador absoluto. Correr aporta beneficios particulares para los huesos y utiliza más grupos musculares, mientras que pedalear ofrece una alternativa de menor impacto y puede favorecer sesiones prolongadas o más habituales.

Para Holland, la decisión debe partir de una pregunta práctica: cuál de las dos actividades es más probable que una persona mantenga de manera regular. “Hay que hacer lo que se va a hacer con más frecuencia y lo que más se disfruta”, sostuvo el especialista en declaraciones recogidas por Prevention.

La constancia tiene consecuencias directas sobre la salud cardiovascular, el control del estado de ánimo, el descanso, la digestión y la función inmunitaria. Tanto correr como pedalear contribuyen al fortalecimiento muscular y al buen funcionamiento celular, además de ayudar a desarrollar resistencia física.

Alternar ambas actividades amplía los beneficios del cardio

Combinar carrera y bicicleta puede ofrecer una respuesta para quienes disfrutan de las dos disciplinas. La alternancia permite repartir las exigencias sobre músculos y articulaciones, evitar la monotonía y sostener el interés por la actividad física.

Una persona que corre puede incorporar bicicleta en jornadas de recuperación o como entrenamiento cardiovascular de bajo impacto. Quien suele pedalear puede sumar caminatas rápidas o carreras progresivas si no presenta contraindicaciones y busca introducir ejercicios de carga para los huesos.

La elección también debe contemplar condiciones preexistentes, nivel de experiencia, equipamiento disponible y objetivos personales. Ante dolor persistente, lesiones recientes o enfermedades que afecten la movilidad, la recomendación es consultar con un profesional de la salud antes de modificar la rutina.