Libra, en el podio del ranking de los más amables: ¿Quién le sigue?

Aunque muchos no lo reconozcan como tal, Libra es, aunque solo sea aparentemente, el signo más amable de todos. Sabe tratar a los demás bien, es educado, tiene simpatía y aunque sepa que viene una catástrofe, sabe poner una sonrisa al resto, al mundo. Se esfuerzan mucho por ser amables con los demás. Saben que al final la vida les devuelve lo mismo y si dan buena vibra al resto, al final, esa buena vibra les llegará a ellos. Tienen fama de ser grandes líderes, precisamente porque saben tratar muy bien a su equipo, porque saben cómo motivarlos y porque son muy justos.

Piscis

En el ranking de los signos del Zodiaco más amables, Piscis ocupa la segunda posición. Es un signo al que le gusta hacer las cosas bien con los demás y no soportan los conflictos. Es más, eso les supone una pérdida de energía terrible. Les encanta ayudar a los más necesitados y eso al final requiere de paciencia, de optimismo y de mucha amabilidad. Es cierto que consigo mismo no es tan amable como con los demás. Y debería serlo.

Leo

Leo es amable por naturaleza, simpático, alegre y muy optimista con todo. Es una persona que necesita atención y sus intenciones con los demás casi siempre son buenas. Es verdad que a veces son más amables de lo que en realidad quisieran sólo por el hecho de no ponerse la etiqueta de desagradable o de imbécil pero se callan cosas por no crear un mal rollo innecesario.

Aries

Aries es un signo que por norma general, suelta todo lo que piensa, y el punto muchas veces es que lo que dice, lo dice sin pensar. Pero eso no quita que no sea amable, es directo y quizás a menudo sus formas no son las correctas pero en cuanto se da cuenta en seguida vuelve atrás y pide perdón. La personalidad de Aries es ardiente, pasional, valiente, y no tendrá miedo a comenzar una pelea si ve algo que es injusto.

Géminis

Es cierto que Géminis puede ser la persona más amable del mundo pero eh, también puede ser el más grosero del mundo aunque lo cierto es que suele andar siempre en el lado luminoso y por norma general, aunque lo esté pasando mal tiene un humor bastante agradable y buen rollero. Si se están divirtiendo (que es casi siempre) serán como la salsa de los tacos: imprescindible.

Acuario

En el ranking de los signos del zodiaco más amables, Acuario se queda en el Ecuador. Es una persona agradable, amigable y por norma general bastante educada. Está siempre dispuesta a hacer cosas por el resto y casi se porta bien con todo el mundo, incluida la gente que no le devuelve lo mismo. Les encanta conocer gente nueva, que aporta y que suma y es rara la persona que habla mal de Acuario.

Cáncer

Cáncer es una persona súper agradable pero es cierto que como Géminis, su estado de ánimo puede cambiar en un momento. Si están enfadados o se sienten atacados pueden ser extremadamente desagradable con el primero que se cruce en su camino. Y eso puede dejar marca en esa persona. Cáncer es un signo que está regido por la Luna así que, sus cambios de humor son habituales. Eso sí, su corazón es noble.

Tauro

Tauro no sólo es una persona amable con el resto sino que tiene una paciencia increíble con todo el mundo, bueno, sobre todo con los suyos. Y eso le hace ocupar este puesto. A pesar de que es muy realista y a veces la realidad es dolorosa y molesta, intenta sonreír un poco y portarse bien con los demás. Además suele ser una persona bastante educada, precisamente porque es racional. Te ayudará con todo lo que pueda.

Sagitario

Sagi se esfuerza lo que puede por ser amable pero tiene un punto de rebelde muy fuerte y si ve que no hay feeling es raro que te dore la píldora o que intente suavizarlo todo con buena cara cuando no lo siente. Si no le gusta algo, se da media vuelta y listo. No hay más que hablar. Le cuesta ser amable con quien sabe que no tiene que serlo.

Capricornio

Capricornio se mete en problemas a menudo porque se enfrenta con la gente que no lleva razón con mucha facilidad. Se pica y normalmente no es una persona con demasiada empatía. Se puede poner en el lugar de algunas personas per sin duda, odiará a muerte a otras seguro. Por eso mismo es casi amado y odiado de la misma forma. Unos le idolatran y otros le matarían.

Escorpio

Escorpio es de extremos, ama, odia, un día puede ser la persona más amable del Universo y al minuto siguiente desearte la muerte por algo que le has hecho, por ese daño terrible que le has causado. Por eso mismo no es el más amable de los signos del Zodiaco, porque todo depende de cómo le trates, de cómo se haya despertado y de las ganas que tenga de guerra.

Virgo

En el ranking de los signos del Zodiaco más amables Virgo ocupa el puesto número 12. Amable lo justo y con quien se lo merezca, ni más ni menos. Virgo no se anda con medias tintas, no puede ponerte una sonrisa cuando no la siente, ni siquiera aunque sepa que va a beneficiarle. Virgo no es así, ni puede ni quiere. No van enfrentándose a todo el mundo ni buscando bronca pero si quieres ese cariño especial o esa amabilidad en exceso no será con Virgo.