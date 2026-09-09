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La vacuna personalizada contra el melanoma que entusiasma pero no es lo que muchos creen

Los resultados de fase 3 de una nueva vacuna terapéutica contra el melanoma generaron expectativa mundial. La tecnología busca reducir las recaídas, pero no previene la aparición del cáncer.

La confirmación de los resultados de fase 3 de las vacunas personalizadas contra el melanoma generó un fuerte impacto en la comunidad científica y también en los mercados, con acciones de algunas compañías vinculadas al desarrollo de estas terapias que registraron importantes subas en Wall Street.

Pero detrás del entusiasmo hay una aclaración fundamental: no se trata de una vacuna para evitar que una persona desarrolle cáncer de piel.

La tecnología está pensada para pacientes que ya tuvieron un melanoma que fue extirpado y busca reducir las posibilidades de que la enfermedad vuelva a aparecer. Es decir, funciona como un tratamiento posterior a la cirugía y no como una vacuna preventiva tradicional.

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El oncólogo clínico Ignacio Jerez, integrante del Servicio de Oncología del Sanatorio Allende, explicó que cada melanoma tiene características moleculares particulares. A partir del tumor extraído se analiza su información y se identifican moléculas que pueden ayudar al sistema inmunológico a reconocer células tumorales si vuelven a aparecer.

Una forma sencilla de entenderlo es imaginar que al sistema inmune se le entrega un “álbum de fotos” del tumor. La vacuna busca enseñarle qué debe reconocer para actuar ante una eventual recaída.

El objetivo es atacar lo que los especialistas denominan enfermedad metastásica microscópica, es decir, aquellas células que podrían haber quedado en el organismo aunque el tumor visible haya sido eliminado.

El avance es significativo, pero todavía requiere cautela. Los resultados difundidos hasta ahora provienen de comunicaciones de los laboratorios y resta conocer su publicación científica completa y los procesos regulatorios correspondientes antes de que pueda hablarse de una nueva herramienta disponible de manera generalizada.

La expectativa, de todos modos, va más allá del melanoma. La misma estrategia de medicina personalizada ya está siendo estudiada en otros tumores, entre ellos cáncer de pulmón, vejiga y riñón.

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