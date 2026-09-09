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Un "jugador" golpeó al juez de línea y fue expulsado de por vida

Un jugador de San Miguel agredió al juez de línea durante el partido ante Racing y el encuentro terminó suspendido. La sanción fue contundente: quedó expulsado de por vida.

Un partido de la Liga Senior del Fútbol Argentino terminó de la peor manera. Racing y San Miguel empataban 3-3 en el predio Tita Mattiussi cuando, a los 23 minutos del segundo tiempo, una decisión arbitral desencadenó una agresión que obligó a suspender el encuentro.

El juez de línea Pablo Valles había marcado una infracción a favor de Racing. Tras la decisión, un futbolista de San Miguel se acercó hasta donde estaba el asistente y lo golpeó en el rostro.

Valles cayó al suelo y tuvo que recibir atención médica durante varios minutos. El árbitro principal, Pablo Diéguez, decidió suspender inmediatamente el partido y luego explicó que el asistente había quedado golpeado y con sangrado en la nariz.

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La respuesta de la organización fue contundente. Raúl Hernán García fue expulsado de por vida de todas las competencias y actividades de la Liga Senior del Fútbol Argentino, mientras que San Miguel +35 fue desafectado de la temporada en curso.

Después del episodio, el propio San Miguel publicó un comunicado en el que pidió disculpas por la conducta de su jugador y señaló que García reconoció lo ocurrido y se mostró arrepentido. Racing también repudió la agresión y expresó su solidaridad con Valles.

El partido, que tenía un resultado abierto y prometía un final disputado, terminó así marcado por un episodio que volvió a poner en el centro del debate los límites de la violencia dentro del fútbol.

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