Un partido de la Liga Senior del Fútbol Argentino terminó de la peor manera. Racing y San Miguel empataban 3-3 en el predio Tita Mattiussi cuando, a los 23 minutos del segundo tiempo, una decisión arbitral desencadenó una agresión que obligó a suspender el encuentro.
Un "jugador" golpeó al juez de línea y fue expulsado de por vida
Un jugador de San Miguel agredió al juez de línea durante el partido ante Racing y el encuentro terminó suspendido. La sanción fue contundente: quedó expulsado de por vida.