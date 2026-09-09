Un "jugador" golpeó al juez de línea y fue expulsado de por vida

La respuesta de la organización fue contundente. Raúl Hernán García fue expulsado de por vida de todas las competencias y actividades de la Liga Senior del Fútbol Argentino, mientras que San Miguel +35 fue desafectado de la temporada en curso.

Después del episodio, el propio San Miguel publicó un comunicado en el que pidió disculpas por la conducta de su jugador y señaló que García reconoció lo ocurrido y se mostró arrepentido. Racing también repudió la agresión y expresó su solidaridad con Valles.

El partido, que tenía un resultado abierto y prometía un final disputado, terminó así marcado por un episodio que volvió a poner en el centro del debate los límites de la violencia dentro del fútbol.