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Cruces, indirectas y descargos: explotó la interna entre Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK

Tras dos descargos contundentes y cargados de furia de la expareja, el cantante cordobés subió un video con una fuerte indirecta, que su exnovia no tardó en responder a través de TikTok.

Lo que comenzó como rumores de un incipiente romance entre La Joaqui y Tiago PZK escaló drásticamente a un conflicto público con el cantante Luck Ra, expareja de la artista. A través de descargos, indirectas con canciones y videos en redes sociales, los tres protagonistas expusieron una saga de reproches que encendió la agenda digital.

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La polémica estalló cuando Luck Ra deslizó en Instagram que su expareja estaba en pareja con un "ex gran amigo" suyo, aclarando además que él nunca la engañó.

El cordobés redobló la apuesta con un video en TikTok donde se lo ve bailando de espaldas en su parrilla con la melodía de Fue culpa tuya, una colaboración con el propio Tiago. La letra resonó fuerte: “De la muerte y los cuernos nadie se salvó. Yo pensé que sí, pero mi día llegó. Me enamoré y qué mal me salió. Todo lo que hice de nada valió”.

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En paralelo, Tiago PZK subió y borró a los pocos minutos un video cantando su tema Waterproof: “Si sale a la luz, vamo’ a salir en LAM”.

El hecho coincidió con las versiones de que se lo vio con La Joaqui y las hijas de ella paseando por el Ecoparque porteño, donde incluso trascendió que él le regaló un burro de souvenir, un gesto interpretado por los fanáticos como una sutil indirecta hacia Luck Ra.

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La respuesta de La Joaqui y un reclamo de intimidad

Frente al revuelo, La Joaqui rompió el silencio con un descargo en Instagram para defender su presente. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, cuestionó con dureza.

Asimismo, defendió su vínculo de años con Tiago: “Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Reducir toda esa historia a 'mi ex gran amigo' no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición”.

La cantante de RKT sentenció: “Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”, y sumó en TikTok un sugerente video cantando: “Tendría que decirte muchas cosas, es más, tendría que ir y decirte un par de giladas, pero no me sale. Porque antes que artista, soy persona…”.

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