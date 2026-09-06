Cruces, indirectas y descargos: explotó la interna entre Luck Ra, La Joaqui y Tiago PZK

En paralelo, Tiago PZK subió y borró a los pocos minutos un video cantando su tema Waterproof: “Si sale a la luz, vamo’ a salir en LAM”.
El hecho coincidió con las versiones de que se lo vio con La Joaqui y las hijas de ella paseando por el Ecoparque porteño, donde incluso trascendió que él le regaló un burro de souvenir, un gesto interpretado por los fanáticos como una sutil indirecta hacia Luck Ra.
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La respuesta de La Joaqui y un reclamo de intimidad
Frente al revuelo, La Joaqui rompió el silencio con un descargo en Instagram para defender su presente. “Hay algo que me resulta profundamente contradictorio: decir que respetás mi presente mientras exponés públicamente una parte de mi intimidad que yo elegí no hacer pública”, cuestionó con dureza.
Asimismo, defendió su vínculo de años con Tiago: “Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos. Reducir toda esa historia a 'mi ex gran amigo' no es contar la verdad: es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición”.
La cantante de RKT sentenció: “Nunca necesité destruir tu imagen para explicar mi dolor”, y sumó en TikTok un sugerente video cantando: “Tendría que decirte muchas cosas, es más, tendría que ir y decirte un par de giladas, pero no me sale. Porque antes que artista, soy persona…”.