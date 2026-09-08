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Entró a robar mientras una familia dormía y revisó hasta la heladera

El robo ocurrió en el barrio Las Lajas 2, en Chimbas. El delincuente ingresó por una puerta ventana del fondo y recorrió la vivienda durante unos 12 minutos. La familia pide ayuda para recuperar una bicicleta.

Un delincuente ingresó durante la madrugada a una vivienda del barrio Las Lajas 2, en Chimbas, mientras una mujer y sus tres hijos menores dormían. Lo llamativo del robo es que el hombre se tomó todo el tiempo necesario para recorrer distintos sectores de la casa, revisar muebles y hasta abrir la heladera, sin que nadie advirtiera su presencia.

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. En el video se observa a un solo delincuente dentro de la vivienda, con gorra y parte del rostro cubierto. Según la familia, habría ingresado por una puerta ventana que comunica con el fondo de la propiedad.

El recorrido del ladrón duró alrededor de 12 minutos. Entraba, revisaba distintos lugares, sacaba elementos y volvía a ingresar, como si tuviera controlado que en ese momento nadie iba a interrumpirlo. La familia sospecha que podría haber contado con un cómplice que permanecía afuera como “campana”, aunque esa situación deberá ser determinada por la policia.

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La propiedad tiene además una particularidad: la calle ubicada detrás de la vivienda conecta con calle Bonduel, un dato que podría ser de interés para reconstruir por dónde ingresó o escapó el delincuente.

Entre los elementos robados se encuentra una bicicleta blanca con detalles verdes y turquesa, cuyas características quedaron registradas en las imágenes. Por eso, la familia decidió hacer público el caso y apelar a la solidaridad de los vecinos para intentar conocer su paradero.

Cualquier persona que haya visto una bicicleta de esas características o tenga información que pueda ayudar a recuperarla puede aportar el dato a las autoridades.

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