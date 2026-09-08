Entró a robar mientras una familia dormía y revisó hasta la heladera

Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. En el video se observa a un solo delincuente dentro de la vivienda, con gorra y parte del rostro cubierto. Según la familia, habría ingresado por una puerta ventana que comunica con el fondo de la propiedad.

El recorrido del ladrón duró alrededor de 12 minutos. Entraba, revisaba distintos lugares, sacaba elementos y volvía a ingresar, como si tuviera controlado que en ese momento nadie iba a interrumpirlo. La familia sospecha que podría haber contado con un cómplice que permanecía afuera como “campana”, aunque esa situación deberá ser determinada por la policia.