Un delincuente ingresó durante la madrugada a una vivienda del barrio Las Lajas 2, en Chimbas, mientras una mujer y sus tres hijos menores dormían. Lo llamativo del robo es que el hombre se tomó todo el tiempo necesario para recorrer distintos sectores de la casa, revisar muebles y hasta abrir la heladera, sin que nadie advirtiera su presencia.
Entró a robar mientras una familia dormía y revisó hasta la heladera
El robo ocurrió en el barrio Las Lajas 2, en Chimbas. El delincuente ingresó por una puerta ventana del fondo y recorrió la vivienda durante unos 12 minutos. La familia pide ayuda para recuperar una bicicleta.