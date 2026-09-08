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Merentiel hizo explotar la Bombonera y Boca sacó ventaja ante San Pablo

Fue 1-0 con gol de Miguel Ángel Merentiel por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana. La revancha se jugará la próxima semana en Brasil.

Boca hizo lo que necesitaba: ganó. En una noche intensa en la Bombonera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 1-0 a San Pablo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana y sacó una ventaja mínima, pero importante, de cara a la revancha.

El partido tuvo dos caras. En el primer tiempo, San Pablo encontró los espacios y estuvo más cerca de abrir el marcador, pero apareció Álvaro Montero para mantener con vida al Xeneize. El arquero colombiano tuvo una intervención clave ante un cabezazo de Luciano y también contó con la falta de precisión de Jonathan Calleri, que desperdició otra situación clara.

Boca recién pudo acomodarse sobre el cierre de esa etapa, cuando Lautaro Blanco comenzó a ganar protagonismo por la izquierda. El lateral tuvo una de las mejores oportunidades del equipo con un potente remate que pasó muy cerca del travesaño.

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Pero el Xeneize salió al complemento con otra actitud y encontró el gol rápidamente.

A los seis minutos, una gran intervención de Leandro Paredes inició la jugada. Boca avanzó por la izquierda y el centro terminó en los pies de Miguel Merentiel, quien tuvo un primer intento que Rafael alcanzó a tapar. La pelota quedó viva y la Bestia aprovechó el rebote para empujarla y hacer explotar la Bombonera.

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El gol cambió el partido. Boca ganó confianza y manejó mejor los tiempos, aunque San Pablo siguió buscando el empate. Montero volvió a responder ante una definición de Domingos Duarte y terminó siendo una de las figuras de la noche.

El encuentro también tuvo una jugada polémica. Domingos Duarte fue expulsado inicialmente por una infracción sobre Paredes, pero Piero Maza revisó la acción en el VAR y decidió cambiar la tarjeta roja por otra sanción.

San Pablo, además, se llevó una baja importante para la revancha. Calleri recibió su tercera amarilla en la competencia y no podrá jugar el partido de vuelta.

Boca ganó, mantuvo el arco en cero y viajará a Brasil con ventaja. No está definido, pero el primer golpe fue xeneize. La serie tendrá su capítulo final el próximo martes 15 de septiembre en el Morumbí.

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