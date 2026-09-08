Merentiel hizo explotar la Bombonera y Boca sacó ventaja ante San Pablo

Pero el Xeneize salió al complemento con otra actitud y encontró el gol rápidamente.

A los seis minutos, una gran intervención de Leandro Paredes inició la jugada. Boca avanzó por la izquierda y el centro terminó en los pies de Miguel Merentiel, quien tuvo un primer intento que Rafael alcanzó a tapar. La pelota quedó viva y la Bestia aprovechó el rebote para empujarla y hacer explotar la Bombonera.

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El gol cambió el partido. Boca ganó confianza y manejó mejor los tiempos, aunque San Pablo siguió buscando el empate. Montero volvió a responder ante una definición de Domingos Duarte y terminó siendo una de las figuras de la noche.

El encuentro también tuvo una jugada polémica. Domingos Duarte fue expulsado inicialmente por una infracción sobre Paredes, pero Piero Maza revisó la acción en el VAR y decidió cambiar la tarjeta roja por otra sanción.

San Pablo, además, se llevó una baja importante para la revancha. Calleri recibió su tercera amarilla en la competencia y no podrá jugar el partido de vuelta.

Boca ganó, mantuvo el arco en cero y viajará a Brasil con ventaja. No está definido, pero el primer golpe fue xeneize. La serie tendrá su capítulo final el próximo martes 15 de septiembre en el Morumbí.