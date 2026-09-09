Confesaron infidelidades de Luck Ra a La Joaqui en Ibiza: "Dos chicas y un pibe"

En ese contexto, la empresaria decidió apuntar directamente contra el cantante. "Qué chiste que son los hombres, querer ensuciar a una mujer que no te hizo nada malo, solo porque intentas limpiar tu imagen", comenzó escribiendo en Instagram. Y agregó: "Lo más caradura de todo es que sabés bien que tenés el cul… sucio".

Luego, la joven de 22 años afirmó conocer lo que habría sucedido durante la visita del artista a Ibiza y lanzó una fuerte acusación: "No solo estuviste con dos chicas acá en Ibiza, también estuviste con un pibe y haciendo cualquiera".

" Toda la isla lo sabe, así que no seas tan caradura y mejor cerra la boca. Sé hombre y aguantate los trapos si hiciste daño y las cosas mal estando en pareja", sentenció. La empresaria incluso aseguró que no se trataba de un secreto dentro de la isla.

Las declaraciones aparecen luego de las versiones cruzadas que surgieron alrededor de la separación y de los distintos señalamientos sobre una posible infidelidad. La acusación de la empresaria volvió a poner bajo la lupa al cantante y agregó un nuevo elemento a la polémica que rodea a la expareja.