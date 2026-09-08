Más allá de los nutrientes, qué otros factores hay que tener en cuenta para comer saludable

“Tuvimos la oportunidad de conversar sobre cómo mejorar las herramientas que utilizamos para evaluar la calidad de los alimentos. No se trata de desconocer lo realizado, sino de incorporar la evidencia disponible y avanzar hacia modelos cada vez más completos, capaces de orientar mejores decisiones alimentarias”, sostuvo María Elena Torresani, doctora en Nutrición, Directora de la Carrera de Especialistas en Nutrición con orientación en Obesidad de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA).

Los sistemas de perfilado suelen considerar el contenido de nutrientes esenciales -como proteínas, fibra, minerales y vitaminas- y de nutrientes críticos -azúcares, sodio y grasas saturadas-. A partir de esos componentes, los alimentos pueden recibir un puntaje o quedar comprendidos dentro de diferentes categorías de calidad nutricional.

Avances en un sistema

Por su lado, el profesor Sergio Britos, Director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Nutrición (CEPEA) e integrante de PROFENI, presentó avances de un Sistema de Perfil Integral de Alimentos que desarrolló con su equipo, para ampliar y considerar otras dimensiones tendientes a determinar la calidad de un alimento.

Los nutrientes esenciales son proteínas, fibra, minerales y vitaminas.Foto: Agencia NA (Magnific/Ilustrativa)

Una de ellas es la presencia de aditivos, particularmente, aquellos sobre los cuales existe evidencia suficiente acerca de potenciales riesgos para la salud. La otra es un concepto denominado ‘diversidad e integración de la matriz alimentaria’, que considera tres aspectos: la extensión de la lista de ingredientes; la presencia y ubicación dentro de esa lista de alimentos enteros pertenecientes a grupos protectores -como verduras, frutas, legumbres, cereales integrales, lácteos, carnes y huevos-; y la presencia de microorganismos vivos.

“Estamos trabajando en un perfil integral que permita sintetizar estas dimensiones en un puntaje y así poder contar con una métrica objetiva y trazable que refleje mejor la calidad de un alimento”, explicó Britos.

Para los especialistas, esta aproximación podría aportar además elementos objetivos para evitar que alimentos nutricionalmente muy diferentes terminen incluidos dentro de una misma categoría únicamente por determinadas características de su procesamiento.

La Dra. Mónica Katz, médica especialista en Nutrición, también integrante de PROFENI y expresidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, abordó precisamente las fortalezas y limitaciones de los sistemas de perfilado existentes y del etiquetado frontal argentino. Expuso la dificultad de utilizar una misma clasificación para alimentos de perfiles nutricionales muy diferentes, así como las limitaciones que pueden existir para comparar productos.

“Tenemos una ley de etiquetado frontal y lo razonable no sería empezar nuevamente desde cero, sino revisar aquellos aspectos que pueden perfeccionarse. La evidencia y la experiencia acumuladas permiten identificar oportunidades de mejora para que el sistema discrimine mejor entre alimentos y sea una herramienta cada vez más útil para la población”, señaló la Dra. Katz.

¿Es hora de considerar los microorganismos vivos?

Durante el simposio, el Dr. Gabriel Vinderola, doctor en Química, investigador principal del CONICET en el Instituto de Lactología Industrial (CONICET-UNL), docente de la Universidad Nacional del Litoral e integrante de PROFENI, abordó el concepto emergente de ‘dosis diaria de microorganismos vivos’.

Se evalúa el consumo habitual de microorganismos presentes en alimentos como el yogur.Foto: Agencia NA (Magnific)

La creciente evidencia científica comenzó a explorar la relación entre el consumo habitual de microorganismos presentes en determinados alimentos como el yogur, entre otros fermentados, y distintos indicadores de salud gastrointestinal, metabólica, cardiovascular y cognitiva.

Existen sistemas que clasifican los alimentos según su contenido estimado de microorganismos vivos. “Durante mucho tiempo pensamos la alimentación en términos de micro y macronutrientes, pero aparece una dimensión adicional que merece ser cada vez más investigada: cuántos microorganismos vivos incorporamos a través de nuestra alimentación y sus implicancias para la salud”, explicó Vinderola.

Esta discusión adquiere especial interés en el marco de la futura actualización de las Guías Alimentarias para la Población Argentina. Para los especialistas de PROFENI, sería deseable que ese proceso considere la evidencia científica acumulada desde la elaboración de las actuales GAPA y analice el lugar que determinados alimentos fermentados podrían tener dentro de las recomendaciones alimentarias.

Del conocimiento a la vida cotidiana

La participación de PROFENI en las Jornadas también incluyó el panel ‘Nutrición que transforma: educar, conectar e innovar’, coordinado por la Lic. Romina Pereiro y con la participación de Alberto Arribas, la Dra. Noelia Rodríguez Cambao y Hernán Rubinstein. El encuentro partió de una paradoja: nunca hubo tanta información disponible sobre nutrición y, sin embargo, convertir ese conocimiento en cambios sostenidos de comportamiento continúa siendo uno de los principales desafíos.

Con el tiempo, se vio que conocer una recomendación no significa necesariamente comprenderla, incorporarla a la vida cotidiana y mucho menos sostenerla en el tiempo. La alfabetización alimentaria implica que las personas puedan interpretar críticamente la información y transformarla en decisiones posibles.

La adherencia a las recomendaciones y el impacto creciente de la inteligencia artificial sobre el acceso al conocimiento nutricional completarán esta discusión. El desafío que atraviesa estos debates es el mismo: lograr que la evidencia científica no permanezca únicamente en los estudios, las guías o los consultorios, sino que pueda convertirse en herramientas que mejoren concretamente la alimentación de las personas.

“Tenemos más conocimiento, más evidencia y más herramientas que nunca. El próximo paso es encontrar los mejores mecanismos para que todo eso se traduzca en mejores decisiones. Los desafíos son revisar cómo evaluamos los alimentos, actualizar las recomendaciones a medida que avanza la ciencia y encontrar caminos para acompañar a las personas en sus elecciones”, concluyeron los expertos.