Pergolini quiere reconciliarse con Susana y reveló qué le da más miedo del encuentro

El tema surgió durante una charla con Agustín Rada y Evelyn Botto en Otro Día Perdido, por Eltrece. Pergolini preguntó si Rada había tenido oportunidad de hablar con Susana durante un evento y, al enterarse de que apenas se habían saludado, imaginó una alternativa mucho más directa.

El conductor planteó la posibilidad de ir personalmente a la casa de Susana, tocar el timbre con unas masitas y llevarle sus disculpas. La idea generó una escena cargada de humor, pero también dejó claro que Pergolini contempla seriamente un acercamiento.