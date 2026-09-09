Mario Pergolini volvió a hablar de Susana Giménez y dejó abierta la posibilidad de un encuentro para recomponer el vínculo, aunque reconoció que hay algo que lo frena: no sabe cómo podría reaccionar la diva al verlo frente a su puerta.
Pergolini quiere reconciliarse con Susana y reveló qué le da más miedo del encuentro
En medio de una charla en Otro Día Perdido, Mario Pergolini habló sobre la posibilidad de visitar a Susana Giménez para pedirle disculpas y contó, entre bromas, qué es lo que más teme de ese encuentro.