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El Poder Judicial fijó el cronograma de acreditación para personas con discapacidad

El Poder Judicial de San Juan informó que los postulantes inscriptos al Concurso de Aspirantes 2026 que hayan declarado una condición de discapacidad deberán acreditarla obligatoriamente.

El Poder Judicial de San Juan habilitó el cronograma obligatorio para que las personas inscriptas en el Concurso de Aspirantes 2026 que declararon una condición de discapacidad presenten la documentación correspondiente. Los postulantes deberán acreditar dicho estado mediante la entrega del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.

Para la tramitación presencial en la Primera Circunscripción Judicial, los interesados o sus representantes deberán dirigirse al Edificio Anexo Aberastain (Rivadavia 502 Este, esquina Aberastain, Ciudad de San Juan), donde funciona el Programa de Promoción e Inclusión de Personas con Discapacidad. La atención se brindará el miércoles 9, jueves 10 y lunes 14 de septiembre de 8:00 a 13:00 hs, sumando un horario extendido de 8:00 a 17:00 hs únicamente el jueves 10 de septiembre.

En el caso de la Segunda Circunscripción Judicial (Jáchal e Iglesia), la entrega se realizará en la Oficina Judicial Multifuero, ubicada en la sede municipal de San José de Jáchal (Av. San Martín 662). El cronograma se extenderá durante los días miércoles 9, jueves 10 y lunes 14 de septiembre, en el horario de 8:00 a 13:00 hs.

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Asimismo, las autoridades dispusieron una alternativa virtual mediante el envío del CUD original escaneado a las casillas institucionales [email protected] (Primera Circunscripción) o [email protected] (Segunda Circunscripción). Los correos se recibirán del 9 al 14 de septiembre inclusive, debiendo consignar en el asunto el formato obligatorio: "CUD - Apellido y Nombre del Postulante – DNI". Vencido el plazo estipulado no se admitirán certificaciones para el proceso de selección.

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