El Poder Judicial de San Juan habilitó el cronograma obligatorio para que las personas inscriptas en el Concurso de Aspirantes 2026 que declararon una condición de discapacidad presenten la documentación correspondiente. Los postulantes deberán acreditar dicho estado mediante la entrega del Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
El Poder Judicial fijó el cronograma de acreditación para personas con discapacidad
El Poder Judicial de San Juan informó que los postulantes inscriptos al Concurso de Aspirantes 2026 que hayan declarado una condición de discapacidad deberán acreditarla obligatoriamente.