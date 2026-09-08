El Poder Judicial fijó el cronograma de acreditación para personas con discapacidad

Para la tramitación presencial en la Primera Circunscripción Judicial, los interesados o sus representantes deberán dirigirse al Edificio Anexo Aberastain (Rivadavia 502 Este, esquina Aberastain, Ciudad de San Juan), donde funciona el Programa de Promoción e Inclusión de Personas con Discapacidad. La atención se brindará el miércoles 9, jueves 10 y lunes 14 de septiembre de 8:00 a 13:00 hs, sumando un horario extendido de 8:00 a 17:00 hs únicamente el jueves 10 de septiembre.

En el caso de la Segunda Circunscripción Judicial (Jáchal e Iglesia), la entrega se realizará en la Oficina Judicial Multifuero, ubicada en la sede municipal de San José de Jáchal (Av. San Martín 662). El cronograma se extenderá durante los días miércoles 9, jueves 10 y lunes 14 de septiembre, en el horario de 8:00 a 13:00 hs.