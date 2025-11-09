La semaglutida, el fármaco que llega a la Argentina para tratar la obesidad

La semaglutida actúa estimulando la producción de insulina, reduciendo el azúcar en sangre y enviando señales al cerebro que generan sensación de saciedad. Esa acción combinada contribuye a una menor ingesta calórica y, por ende, a la pérdida de peso.

El fármaco, que se aplica una vez por semana por vía subcutánea, logró en distintos ensayos clínicos reducciones promedio del 15% del peso corporal en adultos con obesidad o sobrepeso. Los estudios más extensos, de hasta cuatro años de duración, mostraron que el descenso de peso puede mantenerse mientras se continúa con el tratamiento.

Resultados clínicos y alcance terapéutico

Ensayos internacionales controlados y aleatorizados demostraron que la semaglutida no solo ayuda a perder peso, sino que también mejora parámetros metabólicos y cardiovasculares. En algunos estudios, los pacientes tratados lograron descensos de hasta 10 puntos porcentuales más de peso que aquellos que recibieron placebo.

image

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó recientemente a la semaglutida en su Lista Modelo de Medicamentos Esenciales, una decisión que podría facilitar su acceso en sistemas de salud pública y reducir los costos, que actualmente superan los $296.000 en su dosis más baja.

Limitaciones y efectos adversos

Pese a los resultados alentadores, los expertos destacan que no se trata de una solución definitiva. Los efectos gastrointestinales, como náuseas, vómitos o diarrea, son las reacciones adversas más frecuentes, especialmente durante la adaptación a las dosis iniciales. Además, al suspender el tratamiento, el peso suele recuperarse progresivamente, lo que evidencia la necesidad de sostener cambios de hábitos y controles médicos.

La obesidad, considerada una enfermedad crónica por la OMS, requiere un abordaje integral. Por eso, los especialistas advierten que la semaglutida no está indicada para cualquier persona que quiera adelgazar algunos kilos, sino para quienes presentan obesidad o sobrepeso con complicaciones metabólicas.

Un avance médico con desafíos de acceso

Desde 1990, los casos de obesidad se duplicaron en adultos y se cuadruplicaron en adolescentes a nivel global. La llegada de nuevos medicamentos como la semaglutida representa un avance importante en el tratamiento farmacológico, pero también plantea desafíos en términos de accesibilidad, cobertura y uso responsable.

Mientras tanto, el consenso médico es claro: la semaglutida puede ser una herramienta eficaz, pero no reemplaza los pilares tradicionales del tratamiento, que incluyen la alimentación equilibrada, el movimiento físico y el acompañamiento profesional continuo.