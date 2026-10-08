La OMS estima que en el 2050 la mitad de la población será miope

En el marco del Día Mundial de la Visión, bajo el lema global #LoveYourEyes(ama tus ojos), la comunidad médica reitera la importancia del cuidado ocular preventivo frente a patologías silenciosas y al aumento de la fatiga visual digital.

“Muchas afecciones oculares avanzan sin dar síntomas iniciales. Por eso, la visita anual al oftalmólogo -con examen de fondo de ojo incluido- es irremplazable, se usen o no anteojos”, explicó la Dra. María Rosa Garay, directora médica del Centro Médico Vicente Taliano, de Ospedyc.

Asimismo, añadió: “Este chequeo es crítico en la infancia para detectar problemas de desarrollo visual que impactan en el rendimiento escolar, y cobra especial relevancia a partir de los 40 años o en personas con diabetes, hipertensión y antecedentes familiares de glaucoma”.

Debe realizarse una visita anual al oftalmólogo.Foto: Agencia NA (Magnific)La fatiga visual digital

Se estima que entre el 50% y el 90% de los usuarios que pasan más de 3 horas diarias frente a pantallas presentan síntomas de fatiga visual digital (o síndrome visual informático), un problema que afecta por igual a chicos en edad escolar y a adultos.

Asimismo, la frecuencia media de parpadeo se reduce de 15 a 20 veces por minuto en condiciones normales a solo 5 a 7 veces por minuto al mirar fijamente una pantalla, lo que acelera la evaporación de la película lagrimal y desencadena ojo seco.

Para una detección temprana, es fundamental prestar atención a las señales de alerta y los síntomas de miopía más frecuentes, que incluyen:

Entrecerrar los ojos para ver de lejos.

Acercarse demasiado a libros o pantallas.

Dolores de cabeza y fatiga visual.

Bajo rendimiento escolar por dificultad para ver el pizarrón.

Posturas anormales de la cabeza para intentar enfocar.

Pantallas: el hábito invisible que agota la vista

Pasar más de dos horas diarias frente a pantallas reduce drásticamente la frecuencia del parpadeo, lo que provoca ardor, sequedad, visión borrosa y dolores de cabeza. Para prevenir la fatiga visual digital, se recomienda:

Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos de pantalla, mirar durante 20 segundos a 6 metros de distancia, acordándose de parpadear.

cada 20 minutos de pantalla, mirar durante 20 segundos a 6 metros de distancia, acordándose de parpadear. Más aire libre para los chicos: fomentar entre 1 y 2 horas diarias de actividades en exteriores, una de las herramientas más eficaces para prevenir la miopía infantil.

fomentar entre 1 y 2 horas diarias de actividades en exteriores, una de las herramientas más eficaces para prevenir la miopía infantil. Higiene digital: mantener los dispositivos a más de 40 cm de distancia y apagar todo al menos una hora antes de ir a dormir.

“Consultar al médico ante señales como refregarse los ojos seguido, entrecerrar para enfocar o dolores de cabeza frecuentes es el primer paso para proteger la salud visual de toda la familia”, finalizó la Dra. Garay.