Enterate cómo algunos alimentos pueden alterar el sueño

Los investigadores descubrieron que una alimentación con altos contenidos de azúcar, grasas saturadas y carbohidratos procesados puede perturbar tus horas de sueño, mientras que comer más plantas, fibra y alimentos ricos en grasas no saturadas —como nueces, aceite de oliva, pescado y palta— parece tener el efecto opuesto, pues ayuda a conciliar un sueño profundo. Mucho de lo que sabemos sobre los patrones de sueño y la alimentación proviene de estudios epidemiológicos extensos que, con el paso de los años, descubrieron que las personas que tienen dificultades constantes para dormir suelen llevar una dieta de menor calidad, con menos proteína, menos frutas y vegetales, y un mayor consumo de azúcar añadida de alimentos como bebidas azucaradas, postres y alimentos ultraprocesados. Sin embargo, por naturaleza, los estudios epidemiológicos solo pueden mostrar correlaciones, no la relación causa-efecto. Por ejemplo, no pueden explicar si la mala alimentación precede y conduce a malos hábitos del sueño, o viceversa.