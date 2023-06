Encontró ropa interior de otra mujer: qué le dijo al novio

A través de un video de TikTok, Mara contó detalles de la “tremenda” anécdota. “Pov: te encuentras con unas bragas en casa y no son tuyas”, tituló el posteo viral, y anticipó a sus seguidores: “Vengo a contarles lo que me está pasando, porque yo no puedo ante esta situación”.

Para poner en contexto a sus seguidores, la joven comenzó explicando cómo fue que terminó encontrando ropa interior de otra mujer: “Esta mañana me pongo a hacer la colada y tal, porque tenía bastantes lavadoras para poner. Entonces me pongo a doblar la ropa y a colocarla en el armario, y de repente me aparecen unas bragas que no son mías”.

A pesar de que la situación parece haber sido un tanto traumática para la chica, lo cierto es que siguió contando la historia con un tono de humor. “Todo mal pensado dirá: “Pues anda a saber lo que hace mientras no estás en casa. Yo, personalmente, no soy tan desconfiada, y no ha sido ni lo primero ni lo segundo que se me ha pasado por la cabeza”.

La insólita reacción de la joven viral

La joven de España no sospechó de su novio en ningún momento, ya que no considera que la engañó con otra. Sin embargo, confesó que todavía no encuentra a la dueña de la ropa interior.

“No son de nadie, tío. Os juro que llevo dos horas preguntándole a todo el mundo si son de alguien las bragas, porque no son de nadie”, explicó, y luego contó qué fue lo que le dijo su novio.

“Alex está flipando porque tampoco las había visto nunca jamás. Yo no las había visto nunca, mías no son. Además, para mí son enormes”, contó.

Para dejar “tranquilos” a sus seguidores, Mara confesó que en realidad “eran bragas de abuela”. “Son feísimas. Se las enseño”, dijo, antes de mostrar la ropa interior perdida.

Pese a que la española aclaró que parecían ser “bragas de abuela”, lo cierto es que en TikTok no le creyeron tan fácilmente al novio, y son muchos los que creen que, en realidad, la había engañado.

“Él nunca confesará”, escribió un usuario, mientras que otro tuvo un poco de piedad con la autora del video: “Desde luego que no hay más ciego que el que no quiere ver... Si eres feliz así, enhorabuena”.