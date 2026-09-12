El mega túnel bajo el estrecho de Magallanes que busca unir Argentina y Chile

- Túnel subacuático: Una estructura soterrada de aproximadamente 3 kilómetros de longitud que atravesará el lecho marino del estrecho.
- Conexiones terrestres: Un tramo adicional de 2 kilómetros de vías de acceso (un kilómetro de cada lado) para enlazar el túnel de manera fluida con las rutas ya existentes en ambas márgenes.
- Fluidez logística: El objetivo central consiste en garantizar una arteria de transporte ininterrumpida durante los 365 días del año para el comercio regional, el turismo y los habitantes locales.
Desafíos geológicos, clima extremo y plazos del estudio
A pesar de las elevadas expectativas, las autoridades y especialistas remarcaron que la iniciativa se encuentra en su fase conceptual. La ubicación geográfica del estrecho de Magallanes representa uno de los desafíos de ingeniería más complejos del planeta debido a la profundidad del canal, la composición del subsuelo marino, el comportamiento de las corrientes y la sismicidad regional.
Según detalló el director del proyecto en la Universidad Católica, Christian Ledezma, la primera etapa de investigación demandará entre seis y ocho meses de trabajo técnico. Durante este período, equipos multidisciplinarios analizarán variables ambientales, geotécnicas, comunitarias y de impacto socioeconómico antes de determinar si resulta viable avanzar hacia la licitación de los diseños ejecutivos.