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El mega túnel bajo el estrecho de Magallanes que busca unir Argentina y Chile

La obra promete revolucionar la integración territorial entre Chile y la Argentina, ofreciendo una vía terrestre permanente hacia la isla Grande de Tierra del Fuego.

Un ambicioso proyecto de ingeniería busca transformar para siempre la conectividad en el extremo sur del continente americano. El Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile (UC) y la Universidad de Magallanes, formalizaron un acuerdo para determinar la factibilidad técnica y ambiental de construir un túnel subacuático bajo el estrecho de Magallanes.

La obra promete revolucionar la integración territorial entre Chile y la Argentina, ofreciendo una vía terrestre permanente hacia la isla Grande de Tierra del Fuego. Actualmente, el cruce de vehículos y transporte de carga entre el extremo continental y el insular depende exclusivamente del servicio de barcazas y ferris, una logística que suele interrumpirse con frecuencia debido a los vientos huracanados y las marejadas características de la zona.

Cómo es la megaobra proyectada para unir Argentina y Chile

El diseño preliminar de la infraestructura plantea una solución vial directa para sortear el brazo de mar que separa el territorio continental sudamericano de la isla:

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  • Túnel subacuático: Una estructura soterrada de aproximadamente 3 kilómetros de longitud que atravesará el lecho marino del estrecho.
  • Conexiones terrestres: Un tramo adicional de 2 kilómetros de vías de acceso (un kilómetro de cada lado) para enlazar el túnel de manera fluida con las rutas ya existentes en ambas márgenes.
  • Fluidez logística: El objetivo central consiste en garantizar una arteria de transporte ininterrumpida durante los 365 días del año para el comercio regional, el turismo y los habitantes locales.

Desafíos geológicos, clima extremo y plazos del estudio

A pesar de las elevadas expectativas, las autoridades y especialistas remarcaron que la iniciativa se encuentra en su fase conceptual. La ubicación geográfica del estrecho de Magallanes representa uno de los desafíos de ingeniería más complejos del planeta debido a la profundidad del canal, la composición del subsuelo marino, el comportamiento de las corrientes y la sismicidad regional.

Según detalló el director del proyecto en la Universidad Católica, Christian Ledezma, la primera etapa de investigación demandará entre seis y ocho meses de trabajo técnico. Durante este período, equipos multidisciplinarios analizarán variables ambientales, geotécnicas, comunitarias y de impacto socioeconómico antes de determinar si resulta viable avanzar hacia la licitación de los diseños ejecutivos.

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