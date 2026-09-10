Por qué una comida puede ser deliciosa para alguien y horrible para otra persona

De allí que un resfrío o la pérdida del olfato puedan hacer que una comida que normalmente disfrutamos parezca casi no tener sabor.

La lengua, por su parte, reconoce cinco gustos básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Pero esa percepción tampoco es igual durante toda la vida. La sensibilidad al amargo, por ejemplo, suele ser mayor durante la infancia, lo que ayuda a explicar por qué algunos alimentos que generan rechazo cuando somos chicos pueden incorporarse con mayor facilidad años después.

También existen diferencias biológicas entre personas: el caso del cilantro es uno de los ejemplos más conocidos, ya que determinadas variantes genéticas hacen que algunos lo perciban como fresco y agradable y otros directamente como si tuviera gusto a jabón.

Pero el paladar no trabaja solo. La temperatura, la textura e incluso el sonido que produce un alimento al morderlo también forman parte de la experiencia.

A eso se suman las costumbres, la cultura y las experiencias personales. Cuando una persona pierde el olfato después de haberlo tenido, conserva los recuerdos asociados a determinados aromas aunque ya no pueda percibirlos de la misma manera.

En definitiva, lo que comemos llega al cerebro convertido en un conjunto de señales y es allí donde se arma la experiencia final: el mismo alimento puede ser irresistible para uno y desagradable para otro porque cada organismo lo procesa de manera diferente.