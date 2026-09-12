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Varios departamentos amanecieron con nevadas

Las imágenes de Calingasta, Sarmiento, Valle Fértil, teñidos de blanco empezaron a circular por las redes mostrando paisajes increíbles a días de la llegada de la primavera.

Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios departamentos de San Juan amanecieron este sábado bajo un intenso manto blanco. Las bajas temperaturas y las precipitaciones se hicieron sentir especialmente en las zonas cordilleranas, dejando paisajes que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.

Calingasta, Valle Fértil, Pedernal, en el departamento Sarmiento, fueron algunos de los lugares que ofrecieron las postales más llamativas de la jornada, con caminos, cerros y distintos sectores cubiertos de nieve.

El fenómeno se da en el marco de un pronóstico que anticipa lluvias y nevadas para distintos sectores de la provincia durante este sábado, mientras las temperaturas se mantienen bajas y el tiempo continúa inestable.

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Las imágenes compartidas por vecinos muestran paisajes completamente blancos y generan sorpresa entre los sanjuaninos, especialmente por la época del año. Es que faltan apenas unos diez días para el comienzo de la primavera, que llegará el próximo 22 de septiembre.

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