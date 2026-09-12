Tal como había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), varios departamentos de San Juan amanecieron este sábado bajo un intenso manto blanco. Las bajas temperaturas y las precipitaciones se hicieron sentir especialmente en las zonas cordilleranas, dejando paisajes que rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales.
Varios departamentos amanecieron con nevadas
Las imágenes de Calingasta, Sarmiento, Valle Fértil, teñidos de blanco empezaron a circular por las redes mostrando paisajes increíbles a días de la llegada de la primavera.