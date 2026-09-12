Varios departamentos amanecieron con nevadas

Calingasta, Valle Fértil, Pedernal, en el departamento Sarmiento, fueron algunos de los lugares que ofrecieron las postales más llamativas de la jornada, con caminos, cerros y distintos sectores cubiertos de nieve.

El fenómeno se da en el marco de un pronóstico que anticipa lluvias y nevadas para distintos sectores de la provincia durante este sábado, mientras las temperaturas se mantienen bajas y el tiempo continúa inestable.